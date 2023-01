Apakah Huobi Aman? Mengapa Nasabah Harus Menarik Dana?

Ini waktu yang gila di pasar kirpto. Pertukaran kripto terpusat lainnya terkena masalah, kali ini Huobi.

Pengusaha kripto Cina Justin Sun, yang merupakan pendiri mata uang kripto Tron dan juga duduk di dewan Huobi, mengumumkan bahwa pertukaran tersebut akan memberhentikan sekitar 20% dari tenaga kerjanya.

Laporan lebih lanjut mengklaim bahwa selain pengurangan tenaga kerja yang dramatis, karyawan diharuskan mengambil gaji mereka dalam bentuk stablecoin, sementara saluran komunikasi internal ditutup untuk memadamkan ketidakpuasan.

Sementara ceritanya masih bermunculan, ini jelas…tidak bagus. Banyak tangkapan layar karyawan yang mencoba masuk ke sistem dan berkomunikasi satu sama lain dibagikan di seluruh Twitter. Laporan muncul, dapat dimengerti, bahwa karyawan sangat marah jika mereka menolak untuk menerima gaji mereka dalam bentuk stablecoin, mereka akan diberhentikan.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023