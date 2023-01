Bagi investor mata uang kripto, tahun 2022 adalah tahun yang harus dilupakan.

Tetapi bahkan di antara semua hal buruk itu, penggemar Solana jauh lebih menderita daripada kebanyakan orang. Pada awal tahun 2022, Solana adalah kripto terbesar kelima di dunia dengan kapitalisasi pasar $54,5 miliar. Hari ini, Solana berada peringkat keenam belas, setelah turun lebih dari 95% dari puncaknya, sekarang bernilai $4,4 miliar.

Pertama, hal yang jelas. Iklim makro telah berubah drastis selama setahun terakhir. Setelah satu dekade tingkat suku bunga dasar dan pencetak uang yang mengalir bebas, Federal Reserve menghentikannya.

Dan dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah singkatnya, mata uang kripto menghadapi pasar bearish dalam ekonomi yang lebih luas. Selama ledakan bullish pada dekade sebelumnya, semua menikmati pengembalian yang memusingkan. Tetapi sekarang, pestanya sudah berakhir.

Karena itu, membandingkan Solana terhadap Bitcoin menunjukkan betapa buruknya penurunan kinerja yang telah terjadi.

Masalah pertama adalah pemadaman jaringan yang tiada henti. Saya menulis di bulan Juni tentang bagaimana Solana mengingatkan saya pada earphone saya yang rusak. Anda tahu, bagus ketika berfungsi, tetapi mengingat saya harus terus memutar earphone, melepaskan dan menyambungkan kembali, untuk mendengarkan musik, itu tidak terlalu baik bagi saya.

Solana seperti earphone itu. Solana telah memamerkan TPS-nya yang memimpin di pasar dan biaya gas murah untuk sementara waktu, memposisikan dirinya sebagai “pembunuh ETH”, dan menikmati banjir minat dan keuntungan besar selama pandemi sebagai hasilnya.

Tentu saja, seperti yang saya katakan di atas, ini adalah periode ekspansi semua aset berisiko, dan uji tuntas dalam sektor altcoin dari mata uang kripto tidak sedetail yang seharusnya. Dulu – dan sekarang terdapat – masalah serius di pada Solana, karena pemadaman tak henti-hentinya terjadi.

Yang membuat saya bertanya-tanya – seberapa berguna blockchain jika sering mengalami pemadaman jaringan?

Kembali ke artikel bulan Juni itu, saya menulis bahwa “Saya sedikit lelah menggunakan kata-kata ‘potensial’, ‘bisa’ dan ‘mungkin’ ketika membahas Solana”. Sejak saat itu, harganya telah merosot 70% lagi, dengan pasar tampaknya menyerah pada harapan bahwa Solana akan mencapai relevansi.

Munculnya blockchain lapisan 2 juga mengancam premis inti Solana, menyerang kasus penggunaan intinya. Lapisan 2 menujukkan fungsinya, pernyataan sederhana yang tidak dapat diperdebatkan oleh Solana sendiri saat ini.

Menarik nafas. Peiode sebulan terakhir terbukti sangat menyulitkan untuk berbicara tentang apa pun yang berhubungan dengan kripto dan tidak menyebutkan ksatria emas yang berubah menjadi penjahat besar yaitu Sam Bankman-Fried. Namun sayangnya, nasibnya membawa konsekuensi yang mengerikan bagi Solana.

Pendiri FTX yang dipermalukan tersebut adalah pendukung awal Solana yang setia, dengan token tersebut bahkan muncul di neraca FTX yang banyak dipublikasikan karena gencar mencari investor pada saat-saat terakhir. Faktanya, Bankman-Fried adalah jawara terbesar Solana.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021