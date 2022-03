Pada saat penulisan, ApeCoin diperdagangkan sedikit di bawah $16 dengan volume perdagangan 24 jam yang mengesankan sebesar $7,4 miliar. Kemarin, token itu terdaftar di eToro.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli ApeCoin, panduan ini cocok untuk Anda.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

ApeCoin adalah utilitas ERC-20 dan token tata kelola yang digunakan untuk mendorong pembangunan komunitas terdesentralisasi sebagai pendekatan web3. ApeCoin dibuat oleh Yuga Labs, yang juga berada di balik proyek Bored Ape Yacht Club, yang hampir tidak memerlukan pengenalan.

ApeCoin dibuat untuk menyediakan layanan di dalam ekosistem APE yang sedang berkembang, yang didukung oleh APE Foundation.

Pemegang ApeCoin memberikan suara terkait cara menggunakan pendanaan ApeCoin DAO dan mengatur diri mereka sendiri melalui kerangka tata kelola terdesentralisasi yang mengendalikan ApeCoin DAO. Pemegang menyetujui proposal dan APE Foundation mengelolanya.

Tujuan ApeCoin DAO adalah untuk mengembangkan dan memelihara Ekosistem APE dengan cara yang adil dan inklusif, memberikan pemegang ApeCoin infrastruktur untuk bekerja sama melalui proses tata kelola terbuka tanpa izin.

ApeCoin juga memberi peserta di ekosistemnya mata uang terbuka dan bersama untuk digunakan tanpa perantara terpusat. Pendanaan ekosistem tersebut menerima 62% dari semua ApeCoin untuk mendukung inisiatif komunitas.

Terakhir, ApeCoin memberikan akses ke komponen tertentu yang tidak dapat diakses, seperti layanan dan game eksklusif. Ini adalah alat bagi pengembang pihak ketiga untuk mengambil bagian dalam ekosistem dengan memasukkan token ke dalam game, layanan, dan proyek lainnya.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Menurut Wallet Investor, ApeCoin adalah pilihan investasi jangka pendek yang buruk dan berisiko tinggi. Mereka percaya setiap investasi yang ditempatkan di dalam koin ini sekarang akan mengalami devaluasi di masa depan.

Namun, Digital Coin Price cukup bullish pada koin ini. Di bawah ini adalah prediksi harga mereka untuk lima tahun ke depan:

1 person who retweets, follows me will win $20,000 in $Ape #APECOIN pic.twitter.com/eEluKmcC3k

— Internet Disconnecred – NTF (@NTF_Internet) March 18, 2022