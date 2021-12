Platform penelitian kripto Arcane Research mengatakan bahwa 2022 akan memperlihatkan platform layer-1 yang terus mengungguli Ethereum, berdasarkan analisis pasar kripto dan perkembangan lainnya di dunia kripto pada tahun 2021.

Selain prediksi untuk layer-1 melawan Ethereum, laporan akhir tahun 2021 dari perusahaan tersebut membahas pertarungan Bitcoin dan S&P 500, DeFi, pasar NFT, prospek Cardano dan XRP, penggila koin meme yang diperburuk oleh "perang koin anjing”, dan turunannya.

Dalam laporan yang dirilis pada 28 Desember melalui analisis data blockchain dan perusahaan riset The Weekly Update, Solana, Avalanche, Terra Luna, dan Fantom semuanya siap untuk kenaikan lebih lanjut tahun depan, dengan masing-masing token asli pada jaringan kontrak cerdas mandiri ini terus mengungguli ETH di pasar.

The Weekly Update mengatakan bahwa mereka memperkirakan Solana dan jaringan layer-1 berkinerja terbaik lainnya akan mempertahankan tren kenaikan selama tahun depan, dengan kenaikan harga yang didukung oleh peningkatan penggunaan dan arus modal masuk.

“ Jaringan ini memiliki ekosistem yang berkembang pesat yang terus mendorong kinerja harga token asli mereka ,” perusahaan tersebut mencatat dalam laporannya.

Melihat pengembalian individu untuk beberapa platform kontrak cerdas yang diperkirakan akan terus melampaui ETH, kami melihat Terra Luna (LUNA) naik 14,823% pada tahun 2021, dengan Fantom (FTM) dan Solana (SOL) yang keduanya mengalami kenaikan harga 100x lipat atau lebih, masing-masing sebesar 13,549% dan 10,907%.

Sementara koin asli Ethereum, Ether (ETH) telah melonjak 460% pada tahun 2021 untuk melampaui Bitcoin (BTC) sebesar 73%, platform kontrak cerdas Harmony (ONE) dan Avalanche (AVAX) telah memberikan pengembalian 60 kali sepanjang tahun. Harmony diperkirakan menutup tahun dengan kenaikan harga lebih dari 6.400% untuk tahun ini dan Avalanche naik lebih dari 3.150% .

Bitcoin naik sekitar 73% pada tahun ini, sementara S&P 500 juga naik lebih tinggi untuk mencatat penutupan karena mengharapkan pengembalian 28% untuk tahun kalender ini. Sementara emas, meskipun merupakan aset pelindung nilai inflasi tradisional, komoditas yang satu ini memberikan pengembalian negatif sebesar -7% dalam setahun, narasi inflasi mendominasi sentimennya.

Arcane Research mengatakan bahwa Bitcoin masih akan mengalahkan S&P 500 dan emas, setelah melakukannya tahun ini dengan mencatatkan kinerja yang lebih baik selama tiga tahun berturut-turut terhadap pasar saham dan aset safe-haven.

#Bitcoin beats both the stock market and gold for the third year in a row.

Will #Bitcoin beat the stock market and gold next year as well?

From our weekly market report: https://t.co/1BRmx043AV pic.twitter.com/Qe5gHnia6i

— Arcane Research (@ArcaneResearch) December 29, 2021