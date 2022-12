Ups.

“Audit” Binance , dengan koma terbalik yang dimaksudkan di sana, tidak ada lagi. Mazars, firma audit yang bekerja dengan Binance untuk laporan terkait proof of reserves – berdasarkan rujukan oleh Mazars, bukan audit – telah menghapus laporan tersebut dari situs webnya.

Mazars juga mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan pekerjaannya dengan semua klien kripto. Selain Binance, ini termasuk Crypto.com dan KuCoin .

“Sayangnya, ini berarti kami tidak dapat bekerja dengan Mazar untuk saat ini”, kata juru bicara Binance.

Saya telah banyak menulis tentang kegagalan yang merupakan inisiatif proof of reserves. Singkatnya, hal itu seharusnya merupakan audit, karena laporan yang menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Yang paling menonjol, ada penolakan untuk menunjukkan kewajiban, dengan CEO Changpeng Zhao menyatakan di Twitter bahwa ini “lebih sulit” dan hanya sekedar “bertanya-tanya” untuk memverifikasi bahwa Binance tidak berutang apa pun kepada siapa pun.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022