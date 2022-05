Pasar mata uang kripto telah kehilangan lebih dari $200 miliar selama 24 jam terakhir.

Pasar kripto telah berada dalam tren bearish selama beberapa hari terakhir. Sejak awal minggu, pasar telah kehilangan lebih dari $400 miliar. Selama 24 jam terakhir, pasar kripto telah turun lebih dari 16% dan total kapitalisasi pasar sekarang berada di atas $1,1 triliun.

Bitcoin anjlok di bawah $30rb setelah turun hampir 12% dalam 24 jam terakhir. LUNA, token bawaan ekosistem Terra, tetap menjadi pecundang terbesar di pasar.

LUNA telah turun lebih dari 98% dalam beberapa jam terakhir dan sekarang diperdagangkan sekitar $0,06 per koin. Ini adalah penurunan besar-besaran dari level tertinggi sepanjang masa di atas $100 yang dicapai beberapa bulan lalu.

AXS, token bawaan ekosistem Axie Infinity, saat ini merupakan koin dengan kinerja terbaik di antara 40 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. AXS naik lebih dari 2% selama 24 jam terakhir.

Performa positif tersebut terjadi setelah tim Axie Infinity mengumumkan bahwa game Origin-nya kini telah tersedia di perangkat seluler Android. Dengan peluncuran ini, lebih banyak pemain akan memiliki kesempatan untuk bertarung, mengumpulkan, dan memperdagangkan hewan peliharaan digital mereka sendiri.

