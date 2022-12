November. Kondisi pasar kripto tidak baik.

Tetapi saat kita membalik halaman ke bulan Desember, bagaimana masa depan?

Hal paling penting. Runtuhnya FTX menunjukkan kepada dunia betapa buramnya perusahaan-perusahaan terpusat ini. Kenyataannya adalah hampir tidak mungkin bagi rata-rata pelanggan untuk mengetahui apa yang terjadi di balik layar.

Sam Bankman-Fried (SBF) menghiasi sampul majalah Forbes, berbicara di depan Kongres AS, dan merupakan penyumbang terbesar kedua Presiden Joe Biden selama kampanyenya tahun 2020. Kalau SBF bisa jatuh, siapa yang aman?

Pelanggan telah merespons dengan menarik Bitcoin mereka dari pertukaran. Saya memetakan aliran Bitcoin ke dan dari bisnis pertukaran/bursa sejak FTX anjlok. Polanya cukup jelas.

Saya sebelumnya telah menganalisis reaksi ini secara mendetail seminggu setelah kejatuhan FTX.

Tanggapan terkait hal ini, terutama dipimpin oleh CEO Binance Changpeng Zhao – dia yang biasa dipanggil dengan akronim CZ – adalah menanamkan proof of reserves di dalam blockchain. Karena ironisnya, blockchain dimaksudkan untuk ditempatkan secara sempurna agar dapat menyelesaikan semua ini.

Saya mengirim tweet ini ke CZ saat bencana mulai terjadi. Bagi saya, selain ironi yang menyakitkan, itu membuat frustrasi dan sedih.

Would all the insolvency chat not be solved if FTX had some sort of on-chain proof of reserves?

Seems ironic in the crypto industry that we are all talking about whether or not FTX are good for it. Is it not meant to be transparent in crypto ?

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 7, 2022