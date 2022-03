Bancor Terus Naik: Tempat Terbaik untuk Membeli Bancor

Bancor terus meningkat sejak terdaftar di eToro baru-baru ini. Pada saat penulisan, harganya berada di angka $2,30 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $21,4 juta. Token ini telah naik hampir 4% nilainya dalam 24 jam terakhir.

Simak artikel singkat ini untuk mengetahui apa itu Bancor, apakah layak dibeli, dan tempat terbaik untuk membeli Bancor sekarang.

Bancor digambarkan sebagai satu-satunya protokol staking terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna menghasilkan pendapatan dengan perlindungan penuh dari kerugian permanen dan eksposur satu token. Bancor dibuat pada tahun 2017, menjadikannya protokol DeFi pertama dalam sejarah.

Deposit menghasilkan jutaan biaya per bulan dari Bancor. Bancor juga menawarkan sebanyak 60% APR pada ether, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC, dan banyak lagi. Bancor dimiliki oleh komunitasnya dengan nama Bancor DAO.

Token ekosistem BNT memungkinkan trader menyediakan likuiditas untuk kumpulan yang tersedia di jaringan. Likuiditas dapat disediakan oleh siapa saja.

Penyedia likuiditas dapat menerima biaya untuk perdagangan yang melewati kumpulan apa pun yang telah mereka sumbangkan. Mereka mendapatkan token kumpulan yang mewakili bagian mereka dari biaya, likuiditas, dan imbalan penambangan di kumpulan.

token BNT dari Bancor bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

CryptoNewsz cukup bullish di Bancor. Menurut mereka, harga tertinggi yang bisa dicapai tahun ini adalah $3 asalkan kepercayaan investor terus tumbuh. Pada tahun 2023, BNT dapat mencapai harga $3,55.

Mempertimbangkan inovasi teknologi yang telah direncanakan Bancor pada tahun 2024, harganya mungkin mencapai $3,77 tahun itu.

Pada tahun 2025, inisiatif komunitas Bancor yang berfokus pada penjangkauan, pendidikan, dan inovasi dapat membuat harganya naik hingga $3,70. Para analis menganggap ini merupakan harga minimum. Harga maksimum yang dapat dicapai token ini adalah $4,69.

