Menyusul kemalangan stablecoin TerraUSD (UST) setelah patokannya terlepas dari Dolar AS, harga LUNA, yang merupakan token bawaan Terra, telah jatuh dari di atas $80 menjadi sekitar $0,023. Masalah di sekitar UST tetrsebut telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pasar kripto dan khususnya stablecoin algoritmik.

Setelah terlepasnya patokan UST dari Dolar AS, salah satu pendiri Terraform Labs, Do Kwon, mengumumkan “rencana pemulihan” dalam serangkaian tweet, dengan mengatakan bahwa perusahaan akan mencari dana tambahan dari luar dan “membangun kembali” TerraUSD sehingga dapat diagunkan.

Hari ini, di malam hari, blockchain Terra secara resmi dihentikan pada ketinggian blok 7603700 untuk mencegah serangan tata kelola menyusul inflasi token LUNA yang parah dan pengurangan biaya serangan secara signifikan.

Untuk membantu investor dan trader yang ingin memanfaatkan penurunan Terra (LUNA) saat ini dengan membelinya pada harga rendah saat ini, CoinJournal telah membuat artikel singkat ini, untuk membantu mengidentifikasi posisi terbaik untuk membelinya.

LUNA adalah mata uang kripto bawaan dari blockchain Terra.

Blockchain Terra menggunakan stablecoin yang dipatok terhadap fiat untuk menjalankan sistem pembayaran global yang stabil. Singkatnya, Terra memanfaatkan stabilitas mata uang fiat dan sifat terdesentralisasi Bitcoin (BTC) untuk menawarkan penyelesaian yang cepat dan terjangkau menggunakan stablecoin.

Selain stablecoin bawaan yang baru-baru ini dirilis, TerraUSD (UST), sejumlah stablecoin lain yang dipatok pada Dolar AS, Won Korea Selatan, tugrik Mongolia, dan keranjang mata uang SDR IMF telah dikembangkan dan diterapkan melalui Terra blockchain.

Selain digunakan sebagai sarana untuk menstabilkan berbagai stablecoin yang dikembangkan melalui Terra, pemegang LUNA juga dapat memilih proposal tata kelola Terra.

Jika Anda mencari mata uang kripto yang telah mengalami penurunan besar-besaran selama beberapa hari terakhir, maka LUNA bisa menjadi pilihan yang baik.

Meskipun koin tersebut menawarkan peluang besar jika pulih, masih belum jelas seberapa jauh harga LUNA akan bergerak. Koin tersebut telah turun hampir 100% setiap hari dalam empat hari terakhir.

Ada kekhawatiran bahwa harga LUNA bisa turun di bawah $0,01 sebelum naik kembali, yang akan membutuhkan banyak upaya dari tim di belakang proyek tersebut saat mereka mengaktualisasikan “rencana pemulihan” yang diusulkan.

The Terra blockchain has resumed block production.

Delegations are disabled now that the chain is live with the new code merge.

Validators, please check the Discord announcements for the latest patch notes. https://t.co/CGQgfMDWQe

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022