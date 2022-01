Harga token Propy (PROP) mengalami kenaikan dratis antara 10 Januari hingga 18 Januari, sebelum penurunan yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan lonjakan sebelumnya.

Token Propy (PROP) adalah token asli dari protokol Propy, sebuah protokol yang mengintegrasikan teknologi blockchain dengan sektor real estat dengan mengotomatiskan seluruh proses pembelian rumah untuk membuatnya lebih sederhana, aman, dan lebih cepat.

Selama tahun 2021, NFT menjadi semakin populer melalui gambar digital seperti CryptoPunks dan Bored Ape Yacht Club. Namun, Propy bertekad untuk memperluas fungsionalitas NFT melewati sektor seni digital menjadi NFT real estat.

Lonjakan harga Propy baru-baru ini disebabkan oleh meningkatnya potensi NFT untuk digunakan dalam berbagai kasus, terdaftarnya token Propy di pertukaran Coinbase, dan penjualan pertama NFT real estat.

Lonjakan harga token PRO pada 14 Januari terutama disebabkan oleh terdaftarnya koin ini di pertukaran mata uang kripto terbesar kedua secara global berdasarkan volume, Coinbase yang melayani investor yang berbasis di AS.

Sebelum terdaftar di Coinbase, token PRO hanya tersedia di beberapa bisnis pertukaran seperti Bitrue, Huobi Global, dan pertukaran terdesentralisasi Uniswap.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022