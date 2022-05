Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, telah mengumumkan dimulainya kembali perdagangan spot untuk pasangan Terra (LUNA) dan TerraUSD (UST).

Pertukaran kripto tersebut menangguhkan perdagangan LUNA/BUSD dan UST/BUSD setelah kejatuhan Terra. Tetapi sebagai tanda bahwa pasar belum melihat rebound pada stablecoin UST, dan saat ini ‘mengubur’ LUNA, Binance mengizinkan perdagangan untuk keduanya.

Pertukaran tersebut menulis dalam pemberitahuan kepada penggunanya bahwa keputusan tersebut mengikuti langkah validator blockchain Terra untuk “melanjutkan produksi blok, menonaktifkan pertukaran on-chain, dan menutup saluran IBC.”

“ Binance akan melanjutkan perdagangan spot untuk pasangan perdagangan berikut pada 14:00 UTC, 13 Mei 2022. LUNA/BUSD dan UST/BUSD.”

Binance will resume spot trading for the following trading pairs at 2:00pm UTC, May 13 2022.

🔸 LUNA/BUSD

🔸 UST/BUSDhttps://t.co/T4oD0dQdHT

— Binance (@binance) May 13, 2022