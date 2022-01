Mata uang kripto telah terpukul dalam beberapa pekan terakhir, mengikuti penurunan di pasar ekuitas di tengah aksi jual yang meluas bergantung pada inflasi dan kebijakan moneter bank sentral.

Pasar kripto telah mengalami penurunan total kapitalisasi pasar dari titik tertinggi di angka $ 3 triliun akhir tahun lalu, hingga saat ini berkisar sekitar $ 1,7 triliun. Sementara itu, sebagian besar mata uang kripto telah kehilangan lebih dari setengah nilainya dalam dolar AS sejak dimulainya penurunan pasar yang lebih luas pada bulan November.

Namun terlepas dari prospek bearish di seluruh pasar, analis kripto Justin Bennett percaya bahwa pasar bullish belum berakhir.

Dalam komentar yang dibagikan saat Bitcoin dan aset kripto lainnya berjuang untuk bangkit dari posisi terendah minggu ini, Bennett mencatat bahwa ada kemungkinan untuk “satu kenaikan lagi” sebelum koreksi lain terjadi. Ia melihat skenario terakhir terjadi pada akhir 2022 atau awal tahun depan.

“ Saya tidak berpikir pasar bullish kripto telah berakhir. Pasar tidak jatuh ketika semua orang menduganya, dan saat ini, semua orang menduganya, ”kata analis.

