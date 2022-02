Pemulihan Bitcoin berlanjut pada hari Senin setelah jeda akhir pekan di atas $40.000, dengan pergerakan bullish menguji resistance di atas $43.000.

Kenaikan terjadi etelah pasar saham juga melihat S&P 500 membukukan minggu terbaik tahun ini, bahkan ketika bank sentral mengambil sikap hawkish yang agresif di tengah meningkatnya inflasi. Pergerakan naik Bitcoin juga bisa didorong oleh berita positif dari pembuat mobil Tesla Inc., yang pada hari Senin mengatakan memegang BTC senilai hampir $2 miliar.

Jadi, apa yang dikatakan analis tentang gambaran harga jangka pendek Bitcoin?

Platform analisis on-chain Santiment mengatakan korelasi tinggi Bitcoin dengan saham berarti pergerakam harga lebih lanjut dapat mengikuti S&P 500 dengan sangat baik. Menurut platform, kenaikan baru untuk indeks yang menjadi tolak ukur tersebut kemungkinan akan mengakibatkan harga BTC naik.

“ Senin yang positif akan menjadi pertanda baik untuk minggu yang akan datang, dan kelanjutan dari rebound mata uang kripto,” tulis Santiment.

👀 Many eyes from the #crypto crowd will be on the incredibly close tie that #Bitcoin has had to the fluctuations of the volatile #SP500 . A positive Monday will be a good sign for the week to come, and a continuation of a #cryptocurrency rebound. 🤞 https://t.co/yw8WW8jskm pic.twitter.com/7aD0VLOm5L

Saham AS naik di awal perdagangan pada hari Senin, dengan S&P 500 naik 0,21% serta Nasdaq dan Dow juga naik.

Trader kripto pseudonim dan analis Bitcoin Rekt Capital mengatakan Bitcoin melihat harga penutupan mingguan baru di zona hijau “ sebagian telah mengkonfirmasi penembusan kembali ke kisaran $38000-$43000 .”

Kenaikan tersebut juga membuat Bitcoin melayang di dekat EMA 50 minggu, yang menurut analis adalah “rata-rata pergerakan utama di pasar bullish.”

“ EMA mewakili titik harga ~$44000 dan mungkin muncul sebagai resistance. Namun, mengubahnya kembali menjadi support akan mengembalikan bias makro bullish untuk Bitcoin ,” tambahnya .

Grafik menunjukkan EMA 50 minggu Bitcoin di $44,000, level harga utama untuk pergerakan bullish. Sumber: Rekt Capital di Twitter .

Menurut analis lain, pantulan harga tersebut menunjukkan bahwa penghalang yang paling "signifikan" untuk Bitcoin sekarang berada di $48.400.

#Bitcoin | The most significant resistance level ahead of $BTC sits around $48,400, based on @intotheblock 's GIOM model. #BTC pic.twitter.com/RI8Wio3lZK

Josh Rager, analis kripto lain yang sangat populer mengatakan harga penutupan mingguan yang kuat dapat membantu dorongan bullish untuk penembusan ke $50.000. Ia mengatakan peluang untuk melihat lebih banyak momentum kenaikan akan meningkat jika kinerja BTC/USD berada di zona hijau untuk minggu selanjutnya.

$BTC

Zooming out, strong weekly close

Decent chance it could push up to $50k if the price closes out green again this week

Lot's of chatter about bull-trap but R/R down here is decent especially when looking at higher time frames pic.twitter.com/v8ExJ3E855

— Rager 📈 (@Rager) February 7, 2022