BlockFi Bangkrut, Apa yang Salah?

Satu lagi yang gigit jari

Dalam sebuah langkah yang benar-benar dilihat semua orang, BlockFi mengajukan kebangkrutan pada hari Senin.

Perkara pengajuan melalui pengadilan dari perusahaan pemberi pinjaman kripto tersebut mengungkapkan bahwa BlockFi memiliki lebih dari 100.000 kreditor dan menyalahkan “eksposur signifikan” terhadap pertukaran FTX yang bangkrut. Itu adalah satu lagi tanda gelap pada buku salinan kripto, yang dengan cepat kehabisan ruang.

BlockFi telah menangguhkan penarikan setelah jatuhnya FTX hampir tiga minggu lalu. Seperti yang akan diberitahukan oleh investor Celsius, Voyager Digital, dan begitu banyak platform lain kepada Anda, itu umumnya adalah tantangan terakhir. Sulit untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan ketika, Anda tahu, jangan biarkan mereka mengeluarkan uang mereka.

Jadi pengajuan minggu ini tidak mengejutkan. BlockFi berpendapat bahwa mereka memiliki harapan untuk bangkit kembali. Mereka mengungkapkan uang tunai $ 257 juta, yang dikatakan cukup membantu melalui proses kebangkrutan, memungkinkannya untuk menghindari pembiayaan yang dimiliki debitur.

Sebut saya sinis, tetapi saya tidak bisa melihat bagaimana perusahaan tersebut pulih dari ini. Penasihat BlockFi Mark Renzi berpendapat bahwa BlockFi “berada di posisi yang baik untuk bergerak maju meskipun faktanya tahun 2022 telah menjadi tahun yang mengerikan bagi industri mata uang kripto”.

Hmmm. Jika ini posisi yang baik, maka saya perlu mengambil kembali kelas bahasa Inggris. Seperti yang saya katakan, saya tidak dapat melihat bagaimana pelanggan akan mempercayai lagi BlockFi dengan dana mereka. Belum lagi lubang besar yang mencolok di neraca mereka, dan masalah kecil dari mereka yang benar-benar mengajukan kebangkrutan.

BlockFi juga menuntut FTX untuk menyita saham Robinhood yang diklaim oleh pemberi pinjaman tersebut telah dijanjikan Sam Bankman-Fried sebagai jaminan terhadap pinjaman yang sekarang telah gagal bayar. Bankman-Fried membeli 7,6% saham Robinhood awal tahun ini.

Masalah hukum tambahan – selain dari pengajuan kebangkrutan, hanya untuk memperjelas – saya cukup menyoroti betapa incest dan berantakannya semua ini. Seperti yang saya tulis ketika membedah apa yang akan terjadi , Bankman-Fried sedang menangani banyak hal, dan proses mengurai bencana ini tidak akan menyenangkan.

Banyak dari itu terkait dengan Luna yang anjlok awal tahun ini, yang seharusnya ketika firma perdagangan saudara FTX, Alameda, memiliki banyak pinjaman, karena terjebak dalam penularan itu sendiri. FTX mengirim aset klien dari bursa, dengan token FTT yang sekarang sudah tidak berfungsi sebagai jaminan. Token yang sama yang dibuat FTX.

BlockFi tentu saja memiliki masalah tersendiri di tengah semua ini. Mereka dipaksa untuk menandatangani kesepakatan dengan FTX untuk fasilitas kredit $400 juta (sudah saya katakan – incest!) agar pintu tetap terbuka. Kesepakatan itu juga memberi FTX hak untuk mengakuisisi BlockFi kapan saja hingga Juli 2023.

Ironisnya, itu adalah ksatria putih yang sama – Sam Bankman-Fried – yang sekarang memicu gelombang penularan terbaru, setelah mengatakan bahwa itulah yang mereka coba lawan dengan semua dana talangannya awal tahun ini. Dan kali ini, BlockFi telah jatuh.

2) also:

"I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…"

— SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022