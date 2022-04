BNB Chain telah berhasil membakar lebih dari 1,8 juta token BNB dalam transaksi yang diselesaikan pada 19 April 2022.

Per data dari penjelajah Binance, transaksi tersebut membakar 1.830.382,48 BNB. Nilai pasar token tersebut pada saat pembakaran berjumlah lebih dari $772 juta.

CEO Binance Changpeng Zhao sebelumnya telah mengkonfirmasi penghapusan lebih dari 1,8 juta BNB. Ia pun mengakui keberhasilan pembakaran tersebut, dengan menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari buku putih BNB.

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon.

Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 19, 2022