Pencetakan Otherside yang membawa malapetaka membuat banyak orang membayar ribuan dolar biaya gas tanpa menerima apa pun

Yuga Labs menolak untuk meminta maaf, sebaliknya menyalahkan Ethereum dan mengutip kebutuhan untuk membuat blockchain mereka sendiri untuk peningkatan skala.

Seluruh episode tersebut merangkum pertumbuhan sentralisasi kekayaan di NFT, dengan investor rata-rata tidak dapat berinvestasi karena tingginya harga di pasar

Dalam banyak hal, ekosistem Yuga tampil sebagai kebalikan dari apa yang menjadi tujuan kripto.

Seperti apa sirkus akhir pekan ini di dunia NFT, dan maksud saya bukan sirkus yang baik (apakah ada sirkus yang bagus? Mereka selalu agak kejam menurut saya).

Yuga Labs, perusahaan di belakang Bored Ape Yacht Club, melakukan pencetakan Otherside yang sangat dinanti pada Sabtu malam, untuk pembelian sebidang tanah dalam game metaverse mereka yang akan datang. Start-up tersebut, yang bernilai $ 4 miliar sebelum akhir pekan ini, mengalami akhir pekan yang cukup bagus, meraup sekitar $ 320 juta dari pencetakan tersebut.

Namun, rejeki nomplok yang menguntungkan adalah kebalikan dari apa yang terjadi pada sebagian besar investor. Karena permintaan yang sangat besar, biaya gas Ethereum melonjak hingga ke level empat angka, membuat banyak investor menumpuk biaya gas dalam jumlah besar – dan masih belum mendapatkan tanah yang mereka inginkan.

Masalah yang Dapat Diprediksi

Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa semua orang tahu ini akan terjadi. Tindakan Yuga tersebut tidak kompeten, dan bukan hanya kegagalan mereka yang mengerikan untuk mengoptimalkan kontrak. Mereka juga meninggalkan lelang Belanda yang awalnya mengintimidasi, di tengah kurangnya transparansi, dan terlambat mengumumkan pembelian ApeCoin yang wajib.

Selain itu, mereka gagal mencegah farming massal dompet KYC. Mungkin yang terburuk, mereka menyumbangkan 15rb kepada investor mereka, sekali lagi di tengah kurangnya transparansi, yang semakin mengacaukan pasokan dan meningkatkan biaya gas lebih tinggi lagi. Semua ini menyebabkan perang biaya gas yang sepenuhnya dapat diprediksi dan banyak pemula nag penuh harapan kehilangan ribuan dolar.

Meskipun Yuga telah mengatakan mereka akan mengembalikan biaya gas kepada mereka yang telah mengalami kegagalan transaksi, itu tidak membantu ribuan orang yang tidak dapat mengamankan tanah – karena perusahaan telah menolak untuk mengizinkan mereka yang kehilangan preferensi dalam penjualan berikutnya, sebuah langkah yang dilihat oleh banyak orang. sangat tidak adil.

I think @yugalabs can fix this. There are 100k deeds left that were going to distribute to current deed holders. They should WL all wallets that KYCed AND approved APE AND had enough APE to mint, but did not get to mint, and let them mint 1 over a week at 305 APE. Quick 🧵… — exlawyer.eth/tez (@exlawyernft) May 1, 2022

Tetapi sayangnya, dampaknya semakin dalam. Likuiditas sebesar $100 juta tersedot dari sektor NFT, karena itrader menjual aset mereka untuk menumpuk jumlah ETH yang sangat besar yang diperlukan untuk membeli sebidang tanah (dan juga membayar biaya gas). Etherscan macet dengan semua aktivitas tersebut, dan Solana juga mengalami pemadaman karena kegagalan validator blockchain, menyusul aktivitas bot yang membanjiri platform-nya setelah pencetakan. Koleksi NFT di tempat lain di Solana dan Ethereum juga mengalami penurunan harga karena trader melakukan aksi jual secara massal agar bisa mendapatkan dana di dompet mereka untuk pencetakan tersebut – sebuah pencetakan yang kemudian mengecualikan banyak orang terlebih dahulu.

Waiting for months and checking the news every day…Did the KYC in time,bought Ape on high beacuse u annouced in the last minute,got ready 1ETH in metamask…got the shock with gas war…sent eth from binance to metamask…arrived 3 hours late…and no land…very disappointed — B Bernadett (@Bernadett_4) May 1, 2022

Yuga Gagal Membaca Situasi

Kurangnya transparansi, pertimbangan, dan empati dari Yuga cukup menyedihkan untuk dilihat. Lebih buruk lagi, setelah lebih banyak diam selama bencana tersebut, mereka mengeluarkan tweet yang seolah tuli di bawah ini, menunjukkan bahwa mereka benar-benar kehilangan kontak dengan investor rata-rata. Menolak untuk meminta maaf, mereka malah menyalahkan Ethereum atas seluruh kekacauan, menyatakan bahwa mereka membutuhkan rantai mereka sendiri untuk melanjutkan ambisi besar mereka untuk dominasi Web3.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. — Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

Namun, siapa pun yang akrab dengan kripto dapat memperkirakan ini sebelumnya, dan kesalahan sebenarnya ada pada Yuga karena gagal mengoptimalkan kontrak. Solusi mereka sekarang adalah menciptakan semacam blockchain terpusat dengan “gaya BSC”, dan memperluas kerajaan dan kekuatan mereka lebih banyak lagi di industri kripto?

Sebagai pengingat, perusahaan ini sudah memiliki proyek NFT terbesar di industri kripto, melalui Bored Apes, hak kekayaan intelektual untuk koleksi terbesar kedua di CryptoPunks, dan koin mereka sendiri dengan kapitalisasi pasar lebih dari $4 miliar. Sekarang, mereka juga menginginkan blockchain mereka sendiri?

Ethereum memiliki masalah, saya tidak akan menyangkalnya, tetapi dengan penggabungan yang akan datang, mereka setidaknya sedang mengupayakannya. Belum lagi ukuran komunitas dan jumlah individu cerdas yang bekerja di dalamnya. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Bored Ape Yacht Club untuk komunitas? Apa yang telah dilakukan Yuga Labs?

Sentralisasi Kekayaan

Ini adalah episode terbaru yang menyoroti betapa eksklusifnya dunia NFT. Apa maksud dari investor rata-rata yang menumpuk biaya gas hingga empat digit, ditambah harga tanah sebenarnya (yaitu 305 ApeCoin, senilai $7.000 pada hari Sabtu) untuk mendapatkan kesempatan memasuki klub Yuga? Hal ni semakin menjadi taman bermain bagi orang yang sangat kaya, di mana konsolidasi kekayaan semakin memusingkan dari hari ke hari. Sayangnya, itu merupakan kebalikan dari apa yang disukai banyak orang tentang kripto – infrastruktur moneter yang lebih demokratis, lebih adil, dan dapat diakses.

Coming from someone who got a free $40K claim and a plot of land, Web3 is headed in the wrong direction It’s just becoming a game of “sucks you shoulda had more money.” I had friends who were hyped who couldn’t afford the gas and thats bs This is just becoming a rich kids club — Justinn.eth (@Grove_x3) May 1, 2022

Selain itu, banyak trader membeli ApeCoin dari Yuga agar dapat melakukan pembelian tersebut. ApeCoin, Anda mungkin ingat, telah didistribusikan ke semua pemegang Bored Ape pada bulan Maret. 10.094 koin muncul di dompet masing-masing pemegang, yang setara dengan $ 150.000 pada harga saat ini. Tentu saja, dengan memiliki Ape, yang saat ini memiliki harga dasar sekitar $300.000, berarti mereka yang mendapatkan ApeCoin sudah melakukannya “baik”.

Belum lagi fakta bahwa tokenomics dari ApeCoin sangat miring, dengan 15% dari pasokan dipertahankan oleh Yuga Labs, 14% diberikan kepada pendiri BAYC, 15% kepada pemilik BAYC pertama, dan 8% yang digunakan pada peluncuran DAO. Bagi mereka yang menghitung, jumlahnya lebih dari setengah pasokan.

Pencetakan Otherside minggu ini dimaksudkan untuk akhirnya menjadi rute bagi “norma” untuk memasuki ekosistem tersebut. Namun sebagian besar pihak tidak dapat melakukannya karena perang biaya gas, dan lebih banyak lagi yang dirugikan oleh fakta bahwa ApeCoin anjlok 40% setelah masalah pencetakan tersebut. Para pemegang dalam jumlah besar, tentu saja, adalah orang-orang biasa yang juga gagal mengubah ApeCoin tersebut menjadi apa yang mereka inginkan – bidang tanah lainnya.

I’m out on Yuga. Lost over half of my NFT portfolio in the last couple days trying to get Ape for this because they told us it would be achievable. They lied to us. Cost me over $10k and now I can’t even sell this plummeting $Ape for half what I paid for it. I’m gutted. — JungleGoat.eth (@JungleGoat) May 1, 2022

Anti-Kripto

Seperti yang saya katakan di atas, kripto dimaksudkan untuk menjadi sistem yang lebih adil; lingkungan moneter yang lebih mudah diakses, terbuka dan demokratis. Katakan padaku, apa sebenarnya yang adil di sini? Hasil penjelajahan di Twitter melihat pemegang ApeCoin mencerca mereka yang mengeluh tentang pencetakan hari Sabtu karena tidak memiliki keberanian atau sarana untuk membayar biaya gas yang dinaikkan. HFSP, atau NGMI, adalah akronim umum untuk mereka yang gagal mengamankan sebidang tanah. Saya bertanya-tanya betapa berbedanya sikap mereka jika mereka tidak mendapatkan ApeCoin sebelum harganya meroket level saat ini.

PERFECT LAUNCH! HAPPILY PAID 1.7 ETH IN GAS…THE FLOOR IS 8.5 ETH RIGHT NOW! STOP CRYING! — Cheetah Cowboy (@MetaverseWorld) May 1, 2022

Sebagai penggemar berat kripto, yang menghabiskan separuh waktunya untuk membela industri ini hingga skeptis dalam trad-fi dan seterusnya, ini adalah hari yang mengecewakan. Ini adalah simbol dari salah satu fitur kripto yang sering dikritik – sentralisasi kekayaan. Ini selalu dimaksudkan untuk menjadi tempat bagi yang tertindas, di mana siapa pun dapat menjadikan diri mereka sendiri sebagai seseorang.

Bagian Penutup

Saya mungkin akan dianggap sebagai orang yang tidak puas; orang biasa yang sedih karena tidak memiliki bagian dari kerajaan BAYC. Sejujurnya, itu agak benar – saya tidak memiliki bagian dari Yuga, dan saya sedih, tetapi bukan karena alasan itu. Saya sedih karena saya menyukai kripto, dan saya menyukai peluang yang dihadirkannya. Apa yang saya lihat di Yuga sekarang adalah kebalikan dari apa yang membuat saya begitu bersemangat untuk berada di industri ini; kebalikan dari mengapa saya keluar dari pekerjaan trad-fi saya untuk membuat sebuah lompatan.

Tentu, akan menyenangkan berada di Bored Ape Yacht Club karena alasan keuangan. Tetapi sekarang, ini lebih seperti Bored Ape 1% Club.

Saya mungkin tetap miskin, tetapi setidaknya saya menikmatinya.