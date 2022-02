Harga Bitcoin telah menembus di atas penghalang utama dan diperdagangkan seharga $45.201 pada hari Rabu malam, sebelum turun saat pasar yang lebih luas jatuh selama awal pembukaan pasar perdagangan AS.

Penurunan yang terlihat sebelumnya terbentuk karena investor mencerna data inflasi baru AS yang mencapai 7,5%, melebihi perkiraan 7,3% YoY. Aset berisiko seperti kripto dan ekuitas bereaksi lebih rendah, dengan semua perhatian sekarang tertuju pada kenaikan suku bunga Federal Reserve yang dijadwalkan pada bulan Maret.

S&P 500 turun 0,23% dan komposit Nasdaq -0,18%, sedangkan Dow Jones Industrial Average tetap di atas garis datar.

Trader dan analis kripto, Michael van de Poppe mengamati :

“ Kinerja Indeks Harga Konsumen (CPI) AS mencapai 7,5% YoY, perkiraannya adalah 7,3% YoY. $DXY melonjak dan aset berisiko seperti Bitcoin & ekuitas turun. Kemungkinan FED akan memulai kenaikan suku bunga pada bulan Maret .”

Trader kripto, Cantering Clark, mengatakan penurunan Bitcoin dari harga tertinggi intraday telah membawanya kembali ke dalam kisaran. Ia mengatakan bahwa mata uang kripto tersebut akan melanjutkan momentum kenaikan baru-baru ini jika slip dalam saham juga terlihat rendah. Baginya, kuncinya adalah BTC bertahan di atas $43rb.

And back in range.. If the low in the indices are in and 43k holds for BTC I expect us to just resume upward.

If either of those pieces of criteria change I expect we see 41.5 down to 39 for the next area of support. pic.twitter.com/XQmpFgIGs1

— Cantering Clark (@CanteringClark) February 10, 2022