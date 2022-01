Setelah penurunan beruntun yang berkepanjangan, koin terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasar ini mulai mencatatkan kenaikan. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Cardano, panduan ini cocok untuk Anda.

Cardano adalah salah satu blockchain terbesar yang berhasil menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang lebih hemat energi daripada algoritma proof-of-work yang diandalkan oleh Bitcoin. Meskipun Ethereum yang jauh lebih besar akan ditingkatkan ke PoS, transisi ini hanya akan berlangsung secara bertahap.

Proyek ini dengan bangga memastikan bahwa semua teknologi yang dikembangkan melewati proses penelitian peer-review, yang berarti bahwa ide-ide berani dapat ditantang sebelum divalidasi.

Menurut tim Cardano, ketelitian akademis ini membantu blockchain menjadi tahan lama dan stabil — meningkatkan kemungkinan terkait antisipasi lebih awal terhadap potensi jebakan.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Menurut Crowd Wisdom, Cardano akan diperdagangkan antara $1,39 dan $1,51 dalam beberapa jam ke depan. Pada saat artikel ini ditulis, Cardano diperdagangkan seharga $1,53. Prospek saat ini positif.

In the last 24 hours or so #cardano has had similar or higher transaction volume compared to #ethereum.

The fees on cardano totalled a mere $66,000 to process all of it. Over 4 billion in transaction volume.

Ethereum cost over 44 million dollars in fees.https://t.co/nm5fOb2L5O

— Ed n' ₳ltcoins (@EdnStuff) January 16, 2022