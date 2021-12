Koin asli Cardano, ADA, menguat lebih dari 1000% pada tahun 2021, dari $0,30 hingga puncaknya pada $3,09 dan meskipun baru-baru ini terjadi aksi jual, tetap naik lebih dari 750% selama setahun terakhir.

CEO Cardano Foundation Frederik Gregaard mengatakan bahwa tahun 2021 merupakan tahun yang luar biasa bagi protokol Cardano, dengan sorotan utama “pertumbuhan berkelanjutan, inovasi teknis, perluasan komunitas, dan kemitraan [utama],”.

Ketua Cardano Foundation mengatakan ini ketika menyoroti beberapa pencapaian transaksi on-chain yang dicapai sepanjang tahun dalam laporan blog yang diterbitkan pada 22 Desember.

Menurut Gregaard, pertumbuhan berarti peningkatan adopsi untuk Cardano ( ADA ), terutama setelah blockchain Cardano mencapai tonggak baru – penambahan token asli dan peluncuran kemampuan kontrak cerdas (smart contract). Ada juga perkembangan penting untuk memungkinkan sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan pertukaran terdesentralisasi (DEX) pada blockchain, tambahnya.

Pada 20 Desember 2020, jaringan Cardano telah mencetak lebih dari 2,5 juta aset asli sejak 1 Maret ketika fitur buku besar multi-aset ditambahkan. Dari 2,5 juta aset asli yang dicetak sejauh ini, 2 juta di antaranya adalah NFT (Non-Fungible-Tokens).

Terdapat 2,58 juta dompet baru yang dibuat dan lebih dari 23,8 juta transaksi on-chain.

Ringkasan tonggak pertumbuhan transaksi on-chain Cardano pada tahun 2021. Sumber: Cardano Foundation

Gregaard mencatat ekosistem Cardano terbuka untuk lebih banyak adopsi dan utilitas on-chain berkat peluncuran Alonzo Hard Fork yang sukses pada bulan September. Dia mengatakan ini “membawa programabilitas ke Cardano,” yang memungkinkan pengembang untuk membangun dan menyebarkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) pada blockchain.

Cardano sekarang juga mendukung sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), salah satu perkembangan utama dunia kripto yang semakin populer tahun lalu.

Cardano juga mengalami tahun terobosan dalam hal banyaknya kemitraan yang dicapai, dengan kolaborasi dan kesepakatan yang bertujuan untuk “menciptakan nilai dan utilitas dalam ekosistem Cardano.”

Beberapa kemitraan utama termasuk platform e-sport Rival, fintech UBX, dan organisasi nirlaba Save the Children yang menargetkan penggunaan ADA untuk proyek-proyek kemanusiaan di Afrika Timur. Scantrust dan Baia's Wine, yang menggunakan blockchain Cardano untuk aplikasi pelacakan rantai pasok adalah kesepakatan penting lainnya yang diumumkan pada tahun tersebut.

Token asli Cardano ADA diperdagangkan sekitar $1,35 per dolar pada saat artikel ini ditulis, naik sekitar 2% pada hari tersebut sesuai data di CoinGecko. Nilai koin tersebut naik lebih dari 750% pada tahun lalu setelah reli dari posisi terendah $0,30 pada awal tahun 2021.

Namun, aksi jual minggu lalu berarti ADA mengalami penurunan selama sebulan terakhir sebesar -25%, sementara persentase penurunan sejak mencapai posisi tertingginya sepanjang masa di $3,09 pada awal September berada di kisaran 56%.

Nilai koin Cardano masih bisa turun karena analis melihat keruntuhan baru di pasar pada awal Januari, meskipun analis kripto Michael van de Poppe mengatakan Cardano adalah salah satu yang kemungkinan besar akan bangkit.

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021