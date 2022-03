Cardano Naik 18% Setelah Dimasukkan ke Dalam Grayscale Fund

Cardano mulai naik setelah dimasukkan ke dalam Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund yang baru diluncurkan kemarin. Cardano melanjutkan kenaikannya hari ini dan naik 18% pada saat penulisan.

Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Cardano, panduan ini cocok untuk Anda.

Cardano adalah protokol sumber terbuka dengan konsensus proof-of-stake yang bertujuan untuk memungkinkan “pembuat perubahan, inovator, dan visioner” membawa perubahan global yang positif.

Ekosistem blockchain Cardano ingin meningkatkan keamanan, transparansi, dan keadilan di masyarakat dengan mendistribusikan kembali kekuatan dari struktur terpusat yang “tidak akuntabel” kepada individu.

Ini adalah salah satu ekosistem terbesar yang berhasil menerapkan konsensus proof-of-stake. Mekanisme konsensus ini jauh lebih hemat energi daripada algoritma proof-of-work Bitcoin.

Cardano dengan bangga memastikan semua teknologi yang dikembangkannya melalui tinjauan sejawat. Prosedur ini membantu blockchain menjadi stabil dan tahan lama, meningkatkan kemungkinan dalam mengantisipasi potensi jebakan sebelum terwujud.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Menurut FX Street, Cardano dapat membentuk swing high di area $1,20. Harga Cardano mungkin akan terus naik karena volume berbalik mendukung kenaikan, yang menambahkan indikasi lebih lanjut terkait kekuatan masa depan dan momentum kenaikan.

