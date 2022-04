Investor institusional perlahan memasuki industri mata uang kripto dengan memperoleh aset secara langsung atau berinvestasi dalam proyek yang berfokus pada kripto.

Marieke Flament, CEO NEAR Foundation, percaya bahwa semakin banyak institusi yang berencana untuk berinvestasi dalam mata uang kripto.

Dia menyebutkan ini selama wawancara di Paris Blockchain Week Summit yang sedang berlangsung. Menurut Flamen, transisi perusahaan Web2 ke Web3 menghasilkan peningkatan partisipasi investor institusional di industri mata uang kripto. Dia berkata;

“Kami melihat selera yang sangat kuat dari investor institusional untuk memahami industri tersebut, untuk memahami di mana mereka dapat berpartisipasi.”

Industri kripto sebagian besar tetap tidak diatur di berbagai belahan dunia. Flamen percaya bahwa regulasi akan memainkan peran besar dalam menentukan seberapa besar keterlibatan institusi dalam industri mata uang kripto.

Flament menambahkan bahwa salah satu prioritas NEAR Foundation adalah bagaimana mereka dapat membantu mempelopori regulasi untuk ekosistem kripto. Dia berkata;

“Kita perlu lebih terkoordinasi dalam bersuara untuk industri dan pada akhirnya bekerja sama dengan regulator.”

Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, sedang berupaya meluncurkan kebijakan untuk mengatur dengan benar industri mata uang kripto yang tumbuh dengan cepat.

Organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) menjadi semakin populer dalam ekosistem kripto. Flamen menunjukkan bahwa dia senang dengan munculnya DAO dan apa yang mereka tawarkan ke industri kripto.

Sifat DAO yang terdesentralisasi adalah hal positif yang sangat besar bagi pasar, dan Flament bermaksud untuk menarik lebih banyak dari mereka ke Near Protocol.

NEAR, token bawaan dari Near Protocol, adalah salah satu mata uang kripto terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar. Ini adalah mata uang ripto terbesar ke-18 berdasarkan kapitalisasi pasar dan salah satu yang tumbuh paling cepat.

Pada waktu pers, NEAR diperdagangkan pada $15,69 per koin, turun lebih dari 20% dari harga tertinggi sepanjang masa di $20. NEAR telah turun lebih dari 3% dalam 24 jam terakhir karena pasar kripto yang lebih luas melemah.