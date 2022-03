Chiliz Melonjak Karena Kesepakatan Messi dengan Socios

Lionel Messi dan Socios telah menandatangani kesepakatan senilai $20 juta, di mana Messi menjadi duta merek global Socios, berdasarkan laporan Reuters. Chiliz, yang menggerakkan Socios, naik 21% karena berita tersebut.

Jika Anda ingin tahu apa itu Chiliz, mampukah Chiliz memberi Anda pengembalian yang baik, dan tempat terbaiik untuk membeli Chiliz, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Chiliz dibuat oleh penyedia fintek dengan nama yang sama yang berbasis di Malta. Mata uang digital terkemuka untuk olahraga tersebut menggerakkan Socios, platform hiburan olahraga berbasis blockchain, yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tata kelola merek.

Token penggemar Socios adalah contohnya. Mereka memberikan cara agar klub dan asosiasi olahraga terhubung dengan penggemar mereka dan membuka aliran pendapatan. Penggemar dapat mempengaruhi dan mengambil bagian dalam keputusan terkait klub melalui jajak pendapat dan survei, seperti pernyataan yang dikenakan pada ban lengan pemain.

Chiliz bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

Analytics Insight menginformasikan bahwa pencapaian Chiliz tahun ini bukanlah tujuan akhir platform serta penggemar dapat mengharapkan lebih banyak kemajuan dan pembaruan teknologi.

Mereka memperkirakan Chiliz kemungkinan akan mencapai $0,75 pada tahun 2024 jika dua tahun ke depan berjalan sesuai rencana. Chiliz tidak akan turun di bawah $0,35.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022