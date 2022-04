Currency.com Mengumumkan Ekspansi AS

Currency.com melakukan ekpansi ke AS, Coin Journal mendapatkan informasi dari siaran pers . Klien di AS akan segera mengaksesnya secara online.

Pertukaran kripto global dengan pertumbuhan tinggi tersebut akan meluncurkan aplikasi berbasis seluler dalam beberapa minggu mendatang. Situs webnya akan tersedia untuk klien AS mulai 1 Mei 2022.

Pelanggan AS dapat berinvestasi dalam kripto populer

Versi AS platform tersebut akan memungkinkan penduduk AS untuk membeli, menyimpan, dan berinvestasi dalam mata uang kripto yang paling banyak diperdagangkan. Currency.com AS akan tersedia di 48 negara bagian dan teritori. Klien di New York dan Hawaii akan dapat mengakses pertukaran tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Currency.com CEO AS Steve Gregory berkata:

Ekspansi kami ke Amerika Serikat merupakan momen penting dalam pertumbuhan Currency.com saat kami memperkenalkan platform berbasis web intuitif kami yang disederhanakan ke salah satu pasar mata uang kripto paling matang di dunia.

Pertukaran tersebut menikmati pertumbuhan global yang kuat

Ekspansi Currency.com ke AS mengikuti pertumbuhan global yang kuat. Aktivitas perdagangannya naik 445% y/y pada tahun 2021. Total perdagangan yang dieksekusi di pertukaran kripto tersebut naik 409% pada periode yang sama.

Gregorius menambahkan:

Semakin banyak orang menunjukkan lebih dari sekadar minat pada mata uang kripto. Sebagai platform resmi dan berlisensi untuk menyediakan layanan teknologi buku besar terdistribusi, Currency.com ditempatkan dengan baik untuk mendukung investor dalam perjalanan mereka. Pertumbuhan kuat kami menempatkan kami di jalur yang tepat untuk melakukan ekspansi ke pasar baru, mendiversifikasi berbagai produk dan solusi yang kami tawarkan kepada klien kami, dan bekerja sama secara erat dengan regulator serta organisasi perdagangan untuk memastikan kami terus menyediakan lingkungan yang aman bagi klien kami untuk membeli, menjual dan memperdagangkan mata uang kripto.

Dompet kripto dan orientasi yang lebih cepat

Currency.com AS akan menampilkan gateway pembayaran fiat ke kripto, dompet kripto yang di-hosting, dan proses orientasi yang disederhanakan. Klien di AS akan menjadi yang pertama mendapatkan manfaat dari orientasi serta eksekusi yang lebih cepat dan sederhana.

Kemampuan fiat ke kripto Currency.com memberikan fleksibilitas untuk menyimpan, membeli, dan berinvestasi dalam mata uang kripto populer dengan aman. Dompet kripto akan memungkinkan klien menggunakan kartu kredit untuk membeli atau menjual mata uang kripto dengan mulus atau menautkan akun Currency.com mereka dengan akun bank mereka.

Currency.com AS akan diluncurkan dengan Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash, menambahkan lebih banyak mata uang kripto dari waktu ke waktu.

Tidak ada kompromi pada kepatuhan

Pertukaran tersebut akan menggunakan teknologi pembelajaran mesin eksklusif untuk mengevaluasi profil risiko kliennya tanpa mengorbankan kepatuhan.