DeFi Land, game simulasi pertanian multi rantai yang dibangun di atas Solana untuk gamifikasi DeFi, telah meluncurkan fitur game P2E baru terkait dengan pertanian.

Hingga saat ini, DeFi Land adalah game terbesar ketiga dalam hal kapitalisasi pasar dan lebih banyak fitur diperkirakan akan diperkenalkan hari ini.

Menurut tim DeFi Land, platform tersebut mampu mengumpulkan $ 1,75 juta dari penjualan NFT saat diluncurkan awal tahun ini.

Normalnya, DeFi Land merupakan game yang bebas dimainkan di mana pemain dapat bergabung tanpa dana awal dan berusaha untuk mendapatkan XP serta bersaing dengan pemain lain di papan peringkat untuk mendapatkan hadiah bulanan.

Setelah peluncuran game P2E tersebut secara penuh, pengguna dapat melakukan semua aktivitas terkait pertanian seperti bertani, menembak, dan memancing. Tim juga berjanji bahwa game P2E tersebut akan dapat diakses oleh pemain dan juga akan menampilkan simulasi pertanian dasar seperti pada game Stardew Valley dan Harvest Moon.

🚜🙌 DeFi Land Play and Earn – Beta Phase 2 is now live!

🧑‍🌾👩‍🌾 Join our world to experience the fastest building #Solana blockchain game. Craft, fish, harvest, shoot and more in our Metaverse.

🐈🐕 You don't own any DeFI Land NFTs? What are you waiting for? #DeFiLand pic.twitter.com/QRiAkOzpzD

— DeFi Land | Beta Phase 2🚜 (@DeFi_Land) May 18, 2022