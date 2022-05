Token Santos Football Club naik 8% dalam 24 jam terakhir, yang merupakan hal baik untuk token penggemar pada umumnya.

Panduan singkat ini memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang Santos FC Fan Token, termasuk apa itu Santos FC Fan Token dan di mana membelinya jika Anda mau.

Karena SANTOS adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli SANTOS menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli SANTOS sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan Binance karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Pancakeswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk SANTOS.

Santos FC Fan Token (SANTOS) dibuat melalui kemitraan antara Launchpool Binance dan klub sepak bola tersebut. Santos FC adalah klub olahraga asal Brasil yang berbasis di negara bagian São Paulo.

Melalui kemitraan ini, Binance memperoleh status sponsor dan pemegang lisensi, dengan hak untuk mengelola dan mengontrol produk NFT.

Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memperdalam hubungan dengan penggemar, meningkatkan keterlibatan penggemar, dan menarik perhatian dari pengguna Binance, yang mungkin berinvestasi di dalam koin tersebut.

Pemegang SANTOS mendapatkan keuntungan sebagai berikut: hak untuk memberikan suara dalam jajak pendapat dan untuk mengambil bagian dalam kegiatan klub serta acara terkait.

Pemilik token SANTOS juga memiliki akses ke hak istimewa khusus, hadiah eksklusif, dan NFT koleksi terbatas.

SANTOS pasti layak untuk dijadikan investasi jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan nilainya saja.

Sebagian besar analis memberikan pandangan suram. Trading Beasts memperkirakan penurunan menjadi $4,23 pada akhir tahun ini. Price Prediction bahkan lebih bearish, memperkirakan penurunan ke $2,37 pada periode ini.

Untuk bulan Desember 2023, Price Prediction memperkirakan harga koin tersebut akan sedikit meningkat menjadi $3,54. Wallet Investor tidak terlalu optimis, memprediksi harga Santos FC Fan Token akan diperdagangkan hanya seharga $2,8 pada waktu tersebut.

Trading Beasts memprediksi kenaikan harga untuk Santos FC Fan Token. Token tersebut akan mencapai $7 pada tahun 2023.

