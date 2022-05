Scraper DEX OmniDex1 sekarang aktif, memungkinkan DIA mengumpulkan dan menggabungkan data pasar dari OmniDEX di Telos.

Simak artikel singkat ini untuk semua detail tentang DIA: apa DIA, apakah itu layak untuk dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli Dia sekarang.

Binance telah tumbuh secara eksponensial sejak didirikan pada 2017 dan sekarang salah satunya, jika bukan pertukaran cryptocurrency terbesar di pasaran.

DIA (Decentralised Information Asset) adalah platform oracle sumber terbuka yang memungkinkan pelaku pasar untuk mencari, memasok, bagi data keuangan terbuka dalam ekosistem kontrak cerdas keuangan, untuk menyatukan analis data, penyedia data, dan pengguna data.

Secara umum, DIA menyediakan jembatan yang andal dan dapat diverifikasi antara data off-chain dari berbagai sumber dan kontrak cerdas on-chain yang dapat digunakan untuk membangun berbagai DApp keuangan.

DIA adalah token tata kelola platform-nya. DIA saat ini didasarkan pada protokol ERC-20 Ethereum.

DIA bisa menjadi investasi yang menguntungkan, tetapi luangkan waktu untuk membaca setidaknya beberapa prediksi harga dari analis terkemuka dan melakukan riset pasar sebelum membuat komitmen. Pertimbangkan semua nasihat investasi dengan hati-hati.

Menurut Tech News Leader, koin DIA akan turun menjadi $0,74 dalam 1 tahun, tetapi kemudian naik menjadi $2,16 dalam 5 tahun. Satu dekade dari sekarang, 1 DIA akan bernilai $13,71.

Wallet Investor menganggap DIA sebagai investasi yang buruk. Mereka memprediksi penurunan menjadi $0,04, sekitar setengah dari harga saat ini. Ini merupakan penurunan sebesar 95%.

Does things like this not seem super sus?? 👀 $dia #dia #luna pic.twitter.com/G8StbzvNpo

— Arctic Fox (@Arctic_Fox19) May 18, 2022