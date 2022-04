Do Kwon menargetkan $10 miliar BTC untuk mendukung TerraUSD (UST).

Pendiri dan CEO Terraform Labs, Do Kwon menambahkan Bitcoin senilai $230 juta ke dompet Luna Foundation Guard, melalui pembelian 5.040 BTC pada hari Rabu karena harganya turun lagi.

Pada hari Rabu, harga Bitcoin berada di bawah $45.000 di tengah sentimen pasar negatif, memberikan peluang "untuk membeli penurunan" kepada CEO Terra tersebut. Itu adalah kesempatan yang sebelumnya membuat MicroStrategy juga membeli Bitcoin senilai $190 juta.

Kwon membagikan berita tersebut di Twitter:

" Hari ini saya menyirami tanaman saya, menulis beberapa email, membeli Bitcoin senilai 230 juta, menyedot debu rumah, membeli beberapa McDonalds, sekarang pergi untuk berjalan-jalan dengan anjing ."

Dan dengan pembelian besar itu, cadangan Bitcoin untuk UST Terra telah berkembang menjadi $1,6 miliar, dengan 35.768 Bitcoin sekarang dipegang oleh LFG.

Pada bulan Maret, Kwon mengumumkan rencana untuk akhirnya membeli hingga $10 miliar Bitcoin, naik dari cadangan UST yang ditargetkan sebelumnya sebesar $3 miliar. Dan mulai hari ini, kepemilikan BTC Luna Foundation telah melampaui kepemilikan Tesla (TSLA). Tesla membeli Bitcoin senilai $1,5 miliar pada Februari tahun lalu.

MicroStrategy, yang membeli 4.167 BTC tambahan senilai sekitar $190,5 juta pada hari Selasa, adalah pemegang korporat Bitcoin terbesar saat ini. Perusahaan tersebut sekarang memiliki 129.218 Bitcoin yang dibeli dengan biaya $3.700.

Total biaya perusahaan yang dipimpin Michael Saylor adalah sekitar $3,97 miliar, dengan kepemilikan saat ini bernilai sekitar $6,04 miliar.

MacroStrategy has purchased an additional 4,167 bitcoins for ~$190.5 million at an average price of ~$45,714 per #bitcoin. As of 4/4/22 MicroStrategy #hodls ~129,218 bitcoins acquired for ~$3.97 billion at an average price of ~$30,700 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/Z45OuJU5KI

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) April 5, 2022