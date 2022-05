Usulannya adalah memiliki rantai Terra (LUNA) baru dan Terra Classic (LUNC), dengan UST dihapus dari rantai baru tersebut.

Terra harus dipecah untuk menciptakan rantai baru dalam upaya menyelamatkannya dari kehancuran total, Do Kwon dari Terraform Labs mengumumkan pada hari Senin.

Menurut Kwon, rencana baru ini juga akan membantu menyelamatkan komunitas di sekitar mata uang kripto tersebut, yang katanya sedang mengalami banyak perkembangan baik.

Kwon mengatakan bahwa rencananya adalah membuat proposal tata kelola baru yang akan diajukan ke komunitas pada 18 Mei. Setelah itu, garis waktu akan dimulai untuk melakukan pemecahan (forking) blockchain Terra, di mana stablecoin algoritmik UST tidak akan menjadi bagian dari blockchain baru.

11/ TFL will be initiating a governance proposal for the network fork in the next few hours – if the proposal passes, then it will coordinate the fork with validators next Friday 05/27.

