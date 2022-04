Harga DOGE melonjak ke titik tertinggi di dekat $0,17, sementara saham Twitter juga naik hingga ditutup menguat 5,6% di $51,70.

Dogecoin (DOGE) melonjak lebih dari 25% pada Senin 25 April setelah penggemar terbesarnya, CEO Tesla, Elon Musk, mengakuisisi Twitter (TWTR).

DOGE, yang naik karena berita terkait Musk sebelumnya, melonjak ke titik tertinggi intraday di dekat $0,17. Kenaikan harga koin meme teratas tersebut terjadi setelah godaan sepanjang hari, dengan sentimen investor di sekitar koin tersebut memuncak setelah Musk mencapai kesepakatan dengan dewan Twitter atas pembelian tersebut.

Meskipun mata uang kripto tersebut masih jauh dari level tertinggi sepanjang masa di $0,73 yang dicapai pada Mei 2021, reaksi terhadap berita hari ini mungkin menjadi salah satu kenaikan dari sejumlah kenaikan yang akan datang.

Pada saat penulisan, DOGE/USD diperdagangkan sekitar $0,16, naik sekitar 15% dalam 24 jam terakhir setelah memangkas beberapa kenaikan intraday.

Pada hari Senin, Twitter mengumumkan dalam siaran pers bahwa dewan perusahaan telah “menandatangani perjanjian definitif untuk diakuisisi oleh entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh Elon Musk.”

Menurut pengumuman tersebut, akuisisi tersebut berarti $54,20 per saham dengan nilai $44 miliar. Pada harga ini, pemegang saham Twitter mendapatkan 38% premi dari harga penutupan saham perusahaan pada 1 April 2022, sehari sebelum CEO Tesla mengungkapkan 9% sahamnya di Twitter.

Musk mengatakan dia akan memastikan Twitter menjadi ‘dasar’ kebebasan berbicara, lebih baik dari sebelumnya dan bebas dari bot spam. Dia akan meningkatkannya dengan fitur-fitur baru serta berusaha untuk mengotentikasi semua manusia.

“ Twitter memiliki potensi yang luar biasa – saya berharap dapat bekerja sama dengan perusahaan dan komunitas pengguna untuk membukanya ,” katanya.

Musk juga berharap bahwa kepemilikannya atas perusahaan media sosial tersebut tidak mendorong sejumlah pengguna keluar dari platform.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022