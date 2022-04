Setelah Twitter menerima tawaran Elon Musk, harga koin meme populer tersebut melonjak. Dogecoin naik 30% dan terus bertambah pada saat penulisan. Hectobillionaire tersebut akan menjadikan raksasa media sosial itu bersifat pribadi.

Dogecoin meroket karena potensinya sebagai alat pembayaran telah berkembang pesat.

Simak artikel singkat ini untuk semua detail tentang Dogecoin: apa itu Dogecoin, apakah itu layak untuk dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli Dogecoin sekarang.

Dogecoin menampilkan anjing Shiba Inu pada logonya dan didasarkan pada meme internet bertema anjing. Ini adalah proyek sumber terbuka dan merupakan pecahan dari Litecoin.

Pemanfaatan utamanya adalah sebagai sistem tip di Reddit dan Twitter untuk memberi penghargaan kepada pengguna yang berbagi atau membuat konten berkualitas. Sekarang Musk akan memimpin Twitter, sehingga pemanfaatan ini diperkirakan akan lebih menonjol.

Saat ini, orang dapat menerima tip dalam bentuk Dogecoin dari faucet atau dengan mengambil bagian dalam komunitas yang menggunakannya.

Dogecoin berbeda dari Bitcoin dalam beberapa hal, termasuk waktu blok dan penambangan. Dogecoin memiliki persediaan yang belum ditutup dan waktu blok satu menit. Tidak ada batasan jumlah Dogecoin yang dapat Anda tambang.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga, pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Digital Coin dan GOV Capital sama-sama memperkirakan Dogecoin mencapai $0,20 dalam setahun. CryptoNewZ bahkan lebih bullish, memprediksi harga maksimum 21 sen per token pada awal tahun ini.

