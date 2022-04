Sama seperti semua mata uang kripto yang terkait Elon Musk, Dogelon Mars melonjak karena berita pembelian Twitter kemarin dan mencapai level tertinggi sepanjang masa untuk bulan April. Harganya mulai melemah setelah itu. Pada saat penulisan, Dogelon Mars telah turun 6%.

Ada juga rumor bahwa koin ini terdaftar di Binance. Jika Anda ingin tahu apa itu Dogelon Mars, dapatkah itu memberi Anda pengembalian yang baik, dan tempat terbaik untuk membeli Dogelon Mars, Anda telah datang ke tempat yang tepat.

Karena ELON adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli ELON menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ELON sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk ELON.

Dogelon Mars adalah koin meme bertema anjing yang berjalan di Ethereum Mainnet dan Polygon Mainnet. Dogelon Mars mengikuti beberapa koin seperti Shiba Inu, Dogecoin, Floki Inu, dan koin anjing sukses lainnya.

Dogelon Mars menggabungkan sejumlah tema koin meme populer. Namanya menggabungkan Dogecoin dan Elon Musk, orang yang mendukung Dogecoin secara blak-blakan.

Koin ini juga menyinggung Mars, referensi pada meme bulan yang terkenal, menunjukkan bahwa Dogelon akan mengalami lonjakan besar. Di luar namanya yang agak arbitrer, Dogelon Mars telah berhasil membangun komunitas yang signifikan.

Dogelon Mars pasti layak untuk diinvestasikan jika waktu Anda tepat. Sayangnya, hal ini seringkali tidak mungkin diketahui sebelumnya. Setiap keputusan investasi harus mempertimbangkan toleransi risiko Anda. Jangan mengikuti prediksi harga hanya berdasarkan angkanya saja.

Tech News Leader memprediksi Dogelon Mars bisa mencapai $0,000001 dalam 1 tahun. Dogelon Mars akan bernilai $0,0000044 dalam 5 tahun dan $0,000027 dalam satu dekade.

The 3rd biggest meme project has not run yet. It's going to listed on Binance shortly. Get in before it rockets past SHIB…🚀🚀🚀#dogelonmars #dogelon #DogelonWarriors #dogelonarmy @DogelonMars @DogelonMarsNFTs @DogelonWarriors @dogelonmars87 @YooAdriian pic.twitter.com/22EJeyserl

— Jeremy (@Jpcannon_sg) April 26, 2022