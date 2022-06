Ugh. Bukan merupakan minggu yang baik bagi investor Ethereum, karena sang Raja DeFi telah turun di bawah $1700, sekarang diperdagangkan 55% lebih rendah dari $3722 yang dicapai pada Tahun Baru.

Kekhawatiran lebih lanjut bagi penggemar produk ciptaan Vitalik adalah kinerja yang buruk dibandingkan Bitcoin selama sebulan terakhir ini. Meskipun pasar secara keseluruhan telah anjlok di tengah sentimen makro dan dampak dari sirkus Terra, setidaknya ada reli bantuan kecil selama beberapa hari terakhir untuk Bitcoin. Ethereum, di sisi lain, telah turun secara konstan.

Bagan di bawah ini menunjukkan kinerjanya dibandingkan Bitcoin. ETH jauh lebih unggul dari BTC hingga 2020 dan 2021, karena pasar bull mengamuk dan ETH memanfaatkan volatilitas yang lebih tinggi serta kapitalisasi pasar yang lebih kecil. Namun, ketika pasar telah berubah tahun ini, kami telah melihat BTC menegaskan kembali dominasinya atas seluruh pasar kripto, seperti yang secara historis terjadi pada periode penurunan.

Pembahasan lebih dalam terkait fundamental di sini memunculkan faktor-faktor penurunan ETH lebih dari sekadar kemerosotan yang terjadi di seluruh pasar. Faktor utamanya adalah Ethereum Merge yang menjadi dongeng, yang telah dijanjikan, ditunda, dan dijanjikan kembali sepanjang yang bisa diingat oleh peggiat kripto. Pada titik ini, Merge tersebut memicu kenangan traumatis di benak saya tentang lockdown di Irlandia.

Saya pikir kami memiliki total lima kali lockdown, mulai dari tiga minggu hingga 6 bulan. Masing-masing membawa janji bahwa itu adalah yang terakhir, tetapi terus terjadi dan semakin sering. Jam malam dimulai pada jam 8 malam, batas 2 kilometer di sekitar rumah seseorang, kuota latihan dan banyak lagi, itu adalah latihan yang terus-menerus karena pemerintah kita berulang kali gagal mencapai targetnya sendiri dan gagal merencanakannya.

Meskipun Merge tampaknya masih dijadwalkan untuk Agustus, minggu lalu adalah pengingat bahwa hal tersebut masih jauh dari pasti, karena adanya batu sandungan ketika Beacon Chain mengalami reorganisasi tujuh blok (atau reorg) minggu lalu. Tepatnya, tujuh blok dari nomor 3.887.075 hingga 3.887.081 tersingkir dari Beacon Chain antara 08:55:23 dan 08:56:35 UTC.

Untuk menerjemahkan ini ke dalam bahasa orang-orang yang bukan ahli komputer, reorg adalah nama yang diberikan untuk sebuah peristiwa ketika sebuah blok yang merupakan bagian dari rantai utama (rantai kanonik) terlempar karena blok yang bersaing mengalahkannya. Biasanya, ini dapat terjadi melalui serangan berbahaya atau bug.

The Ethereum beacon chain experienced a 7-block deep reorg ~2.5h ago. This shows that the current attestation strategy of nodes should be reconsidered to hopefully result in a more stable chain! (proposals already exist) pic.twitter.com/BkQrKuUlw1

Pengembang Ethereum Preston Van Loon menyarankan bahwa dalam kasus ini, hal itu terjadi karena “segmentasi non-trivial” dari perangkat lunak node klien baru dan lama, mengesampingkan bahaya apa pun. Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, menyatakan teorinya sebagai “hipotesis yang baik.”

This, unfortunately, shows that the analysis by @gakonst and @VitalikButerin here was too optimistic when the article claimed re-org stability will improve in POS over POW.

We have not seen 7 block reorgs on Ethereum mainnet in years.https://t.co/G5g8acG3L8 pic.twitter.com/AvZ6ygZRxs

— Martin Köppelmann 🇺🇦 (@koeppelmann) May 25, 2022