Harga live EverGrow Coin hari ini adalah $9,75e-7 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $3,5 juta. EverGrow turun 39,13% dalam 24 jam terakhir. Apakah sudah waktunya untuk membeli koin ini? Anda akan mengetahuinya dalam panduan singkat ini, yang juga memiliki banyak informasi berguna lainnya, termasuk tempat membeli EverGrow.

Karena EGC adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli EGC menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli EGC sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan Binance karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka SushiSwap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk EGC.

EverGrow Coin adalah token deflasi yang dirancang untuk menjadi semakin langka seiring waktu. Semua pemegang EGC akan mendapatkan hadiah 8% dari setiap transaksi Beli/Jual dalam BUSD.

3% dari Setiap transaksi Beli/Jual dikirim ke dompet pembelian kembali, sementara 2% ditransfer ke kolam likuiditas untuk Pancakeswap dalam rangka menciptakan harga dasar yang stabil.

Ekosistem EverGrow terdiri dari pasar dan pinjaman NFT, staking pool, platform berlangganan konten, dan bahkan game Play-to-Earn.

Anda mungkin tergoda untuk membelinya dengan harapan EverGrow akan membalikkan penurunannya, tetapi itu mungkin tidak terjadi. Jika Anda memutuskan untuk berinvestasi di dalamnya, jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

Wallet Investor memprediksi harga koin ini akan turun 80% dalam setahun. Ini membuat EverGrow menjadi investasi yang buruk.

If this doesn’t get you excited about the potential of #evergrow knowing this has all been burned without any utilities or marketing, then you may have a problem :). Imagining the burn with live utilities is blissful 😁🙌💎. @evergrowcoinEGC #burning #Crypto #EGCARMY pic.twitter.com/NAVRKGuvfi

— EverGrowLove (@Jody1Rosie) January 8, 2022