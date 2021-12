Harga Fantom meledak dalam seminggu terakhir karena TVL (Total Value Locked) pada jaringannya melampaui $5,83 miliar. Pendukung platform ini telah memperkirakan pemulihan harga Fantom dari penurunan baru-baru ini. Jika Anda ingin tahu apa itu Fantom dan apakah Anda harus berinvestasi di dalamnya, simaklah panduan ini.

Beli (coin) melalui (brand) sekarangBeli (coin) melalui (brand) sekarang

Fantom adalah platform kontrak cerdas DAG (Directed Acylic Graph) yang menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi (DeFi) kepada pengembang menggunakan algoritma konsensus tersendiri yang dipesan lebih dahulu. Bersama dengan token internalnya, FTM, Fantom bertujuan untuk memecahkan masalah yang terkait dengan platform kontrak cerdas, khususnya kecepatan transaksi, yang menurut pengembang telah dikurangi menjadi kurang dari dua detik.

Fantom Foundation, yang mengawasi penawaran produk Fantom, awalnya didirikan pada 2018, dengan peluncuran OPERA, mainnet Fantom, pada Desember 2019. Fantom Foundation didirikan oleh ilmuwan komputer Korea Selatan Dr. Ahn Byung Ik. Saat ini, CEO platform tersebut adalah Michael Kong.

Pendukungnya mungkin memprediksi terjadi pertumbuhan, tetapi pertimbangkan semua prediksi harga dan saran investasi dengan hati-hati.

Menurut perkiraan Wallet Investor, Fantom akan mengalami kenaikan harga dalam jangka panjang. Mereka memperkirakan 1 FTM akan diperdagangkan seharga $13,50 pada tahun 2026. Investasi 5 tahun akan menghasilkan pendapatan sebesar 484%. Jika Anda menginvestasikan $100 di Fantom sekarang, jumlah tersebut mungkin mencapai $584 pada tahun 2026.

Love the #Fantom #FTM #FTMUSDT chart and how it has been allowed to breathe and how price action squeezes and rests at critical levels makes it a beautiful chart, that speaks to you. Definitely more to come for this gem. pic.twitter.com/YAjCaOplVE

— Z Bank (@ZBank786) December 27, 2021