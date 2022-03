Harga live Floki Inu hari ini adalah $0,000044 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $12,3 juta. Floki Inu naik 19,40% dalam 24 jam terakhir di tengah berita bahwa kripto tersebut terdaftar di pertukaran kripto HUOBI. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli Floki Inu, panduan ini cocok untuk Anda.

Karena FLOKI adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli FLOKI menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli FLOKI sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan Binance karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka SushiSwap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk FLOKI.

Floki Inu adalah koin meme bertema anjing yang menyebut dirinya sebuah gerakan, dinamai berdasarkan Shiba Inu yang sering dibicarakan Elon Musk. Musk adalah penggemar utama Dogecoin, meskipun ia secara terbuka menyangkal memiliki SHIB.

Floki Inu mengklaim sedang mengerjakan tiga proyek utilitas unggulan: metaverse game NFT bernama Valhalla, NFT dan pasar merchandise bernama FlokiPlaces, dan Floki Inuversity, platform konten dan pendidikan.

Floki Inu ingin membedakan dirinya dari koin meme lainnya dengan menggabungkan meme dan utilitas. Visi jangka panjang tim pengembangnya adalah menciptakan ekosistem yang otonom dan terdesentralisasi, termasuk kemitraan strategis.

Ekosistem ini bertujuan untuk membangun utilitas pada token dan mengembangkan kasus penggunaan untuk merek Floki Inu melalui NFT, game, dan fitur keuangan terdesentralisasi.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh mengambil keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

DigitalCoinPrice bullish di Floki Inu, memperkirakan harganya akan mencapai $0,00008 pada tahun 2023 dan $0,00009 pada tahun 2024. Price Prediction juga memperkirakan harganya akan mencapai $0,00008 pada tahun 2023, tetapi itu minimum.

Floki Inu bisa naik hingga $0,0001 tahun depan menurut mereka. Pada tahun 2024, 1 FLOKI akan diperdagangkan antara $0,00013 dan $0,00014.

