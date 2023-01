Nilai Trust Fund Bitcoin terbesar di dunia, Grayscale Bitcoin Trust, melonjak 25% sejak awal tahun. Bitcoin, di sisi lain, hanya naik sekitar 4% pada tahun ini.

Ini berarti diskon untuk aset dasarnya, Bitcoin, berada pada level terkecil dalam beberapa bulan. Saya telah menganalisis divergensi pada bulan Desember, empat minggu yang lalu, ketika diskon mencapai angka angka tertinggi sepanjang masa sebesar 50% .

Hari ini, diskon tersebut berada di 37%, kembali ke posisi semula sebelum keruntuhan FTX yang memalukan.

Grayscale adalah trust fund yang menyediakan jalan bagi investor untuk mendapatkan ekposur Bitcoin tanpa membeli Bitcoin secara fisik. Hal ini nyaman bagi institusi atau entitas lain yang mungkin tidak dapat berpartisipasi di pasar Bitcoin secara langsung karena alasan regulasi atau hukum.

Tetapi Grayscale jarang diperdagangkan dengan harga yang sama dengan nilai aset bersihnya. Sebelumnya, Grayscale telah diperdagangkan dengan harga premium terhadap Bitcoin yang mendasarinya karena lonjakan saham seiring investor yang putus asa untuk mendapatkan eksposur ke mata uang kripto yang melonjak tinggi.

Namun hari ini, justru sebaliknya – terjadi diskon besar-besaran. Meskipun ada biaya sebesar 2% yang menjelaskan sejumlah alasan dari diskon tersebut, ini tidak cukup untuk mengimbangi diskon 30%+ yang telah kita lihat secara konsisten selama musim dingin kripto ini.

SEC baru-baru ini menolak pengajuan Grayscale untuk mengubah trust fund tersebut menjadi ETF, menandakan pergerakan bearish di sekitarnya. Ada juga peningkatan persaingan, dengan pendanaan yang serupa diluncurkan, terutama di Eropa, dan pengajuan untuk ETF Bitcoin.

Tetapi kekhawatiran yang paling signifikan adalah seputar keamanan dari cadangan dana mereka. Masalah ini berkembang setelah jatuhnya FTX, karena spekulasi meningkat bahwa perusahaan induk Grayscale, Digital Currency Group (DCG), mungkin mengajukan kebangkrutan.

DCG juga merupakan perusahaan induk Genesis, yang baru-baru ini memberhentikan 30% stafnya dan dilaporkan sedang mempertimbangkan kebangkrutan. Kekhawatiran tumbuh ketika Grayscale menolak untuk menerbitkan laporan bukti cadangan dana, yang tiba-tiba menjadi perhatian menyusul tindakan jahat di balik layar pada FTX.

Mereka mengutip “masalah keamanan” sebagai alasan bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan, tetapi analis mengecam ini, dengan alasan bahwa kutipan DCG sangat tidak jelas terkait masalah keamanan apa yang dapat dipicu oleh penerbitan catatan publik di blockchain.

6) Coinbase frequently performs on-chain validation. Due to security concerns, we do not make such on-chain wallet information and confirmation information publicly available through a cryptographic Proof-of-Reserve, or other advanced cryptographic accounting procedure.

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022