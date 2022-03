Harga GMT naik dengan stabil sejak awal Maret 2022, ketika koin ini terdaftar di Binance. Token GMT meroket karena adanya teaser kemitraan besar yang akan datang antara STEPN dan entitas yang tidak dikenal, yang diyakini sebagai Binance.

Koin ini sekarang berada di peringkat ke-81 berdasarkan kapitalisasi pasar. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari cara dan tempat membeli GMT, panduan ini cocok untuk Anda.

GMT (Green Metaverse Token) adalah token tata kelola STEPN. Pasokannya dibatasi pada 6 miliar token. STEPN adalah aplikasi gaya hidup Web3 dengan desain gamifikasi dan elemen sosial yang menyenangkan.

Pemain yang memiliki sneaker NFT dapat berjalan, jogging, atau berlari di luar ruangan untuk mendapatkan token, yang kemudian dapat mereka gunakan untuk mencetak sneaker baru.

Pemain membeli GMT dan membakarnya di aplikasi untuk meningkatkan permata berkualitas tinggi, mencetak sneaker keren, dan ikut serta dalam pemungutan suara tata kelola di antara fitur-fitur lainnya.

Mereka dapat memilih untuk menjual atau menyewakan sneaker NFT mereka di pasar dalam aplikasi. Mereka menyimpan dana yang terakumulasi dalam dompet yang ada di dalam aplikasi, yang menampilkan fungsi pertukaran bawaan.

Mempertimbangkan betapa sulitnya membuat prediksi mata uang kripto yang akurat, Anda tidak boleh membuat keputusan apa pun yang memengaruhi keuangan Anda sebelum melakukan analisis pasar yang mendalam. Jangan berinvestasi lebih dari jumlah yang siap Anda korbankan.

