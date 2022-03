Goldman Sachs Melakukan Perdagangan OTC Pertama untuk Kripto

Transaksi OTC untuk kripto yang dilakukan Goldman difasilitasi oleh Galaxy Digital Holdings milik Michael Novogratz.

Goldman Sachs dikatakan telah menyelesaikan perdagangan derivatif OTC (over the counter) pertamanya untuk kripto, dengan demikian menjadi bank besar AS pertama yang terjun ke pasar opsi kripto yang berkembang.

Perkembangan tersebut terungkap pada hari Senin di mana bank tersebut melakukan perdagangan OTC perdananya untuk kripto yang menampilkan jenis derivatif BTC yang diselesaikan secara tunai.

Menurut sebuah laporan oleh CNBC, Goldman bekerja sama dengan Galaxy Digital agar bisa sukses mengeksekusi NDO (non-deliverable option) untuk Bitcoin.

Anthony Scaramucci dari SkyBridge Capital menunjukkan bahwa Galaxy Digital juga membantunya menangani perdagangan OTC pertamanya untuk kripto.

Our first was with ⁦@GalaxyDigitalHQ⁩ too ⁦@novogratz⁩

Goldman announces milestone with first over-the-counter crypto trade with Galaxy @CNBCtoo https://t.co/Fd8uyC1vRs

— Anthony Scaramucci (@Scaramucci) March 21, 2022