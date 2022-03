Harga Monero Naik Seperlima: Di Sini Tempat Membeli Monero

Dari semua koin privasi, Monero adalah koin yang mengalami reli paling banhyak. Diyakini bahwa sanksi terhadap Rusia akan menyebabkan lebih banyak kejahatan dunia maya, dan token seperti Monero menjadi lebih populer karena peretas cenderung menuntut pembayaran dalam bentuk token semacam ini.

Artikel ini berisi semua yang perlu Anda ketahui tentang Monero, termasuk apakah itu layak dibeli dan tempat terbaik untuk membeli Monero sekarang.

Monero adalah token yang fokus pada privasi dan anonimitas, dibuat pada tahun 2014. Menurut penciptanya, privasi dan keamanan adalah prioritas utama mereka. Efisiensi dan kemudahan penggunaan menjadi yang kedua.

Ekosistem ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua pengguna, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis.

Kenaikan harga Monero juga berbarengan dengan pergerakan harga aset lain, seperti saham. Dow Jones dan Nasdaq 100 berjangka naik Rabu pagi karena presiden Ukraina mengatakan bahwa ia siap untuk berkompromi dengan keanggotaan NATO dan wilayah yang memisahkan diri.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Wallet Investor membuat prediksi positif. Mereka memperkirakan harga Monero naik dari $196,26 menjadi $247,74 dalam satu tahun. Ini berarti potensi penghasilan +26,23% dalam satu tahun.

Dalam lima tahun, mereka memperkirakan 1 XMR akan diperdagangkan seharga $609, lebih dari tiga kali lipat harga saat ini.

