NEAR, token bawaan dari Near Protocol, melonjak hari ini setelah blockchain Near Protocol meluncurkan stablecoin yang sangat diantisipasi, USN.

Pada saat penulisan, token NEAR telah bangkit kembali ke $14,96, naik 8,38% selama 24 jam terakhir. Namun token tersebut masih turun sekitar 12% selama seminggu terakhir menyusul penurunan yang lebih luas di pasar kripto selama seminggu terakhir.

Stablecoin USN dari Near Protocol

Stablecoin USN yang baru diluncurkan adalah stablecoin algoritmik. Stablecin ini menggunakan campuran tokenomics untuk mempertahankan rasio 1:1 terhadap dolar AS. Ini diluncurkan oleh organisasi desentralisasi berbasis Near Protocol yang disebut Decentral Bank.

Orang dapat membakar token NEAR untuk mencetak stablecoin USN dan mereka juga dapat membakar stablecoin USN untuk mendapatkan token NEAR.

Decentral mengatakan bahwa pemberi pinjaman awal akan menerima imbal hasil hingga 20%, persentase yang menyaingi stablecoin UST dari Terra yang populer.

Cadangan stablecoin USN akan dikelola oleh DAO Decentral Bank dan DAO tersebut akan mengadakan pemungutan suara bulanan untuk mendistribusikan hadiah sebesar $10 juta untuk memperdagangkan USN.

Persaingan di pasar stablecoin

USN akan menghadapi persaingan ketat dengan stablecoin UST dari Terra menjadi pesaing utamanya. UST sendiri telah mendapatkan dukungan dana sebesar $2,5 miliar dolar AS yang sudah berada dalam cadangan.

Ada juga stablecoin lain yang diantisipasi, USDD dari blockchain Tron, yang menjanjikan APY 30%.

Mayoritas investor tampaknya masih menunggu dan memantau stablecoin USN dengan harapan bahwa akan ada lebih banyak opsi terkait DeFi di Near Protocol yang akan memberikan lebih banyak utilitas pada stablecoin USN.