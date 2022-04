Harmony (ONE) menikmati minggu yang baik. Koin ini berhasil melaporkan kenaikan dua digit tetapi meskipun demikian, ia gagal melintasi zona resistance yang penting. Namun, kami memperkirakan koin ini akanmendapatkan kembali momentum dan bergerak lebih jauh ke atas. Berikut adalah beberapa perkembangan yang paling penting:

Harmony telah menghadapi resistance penting di $0,18 dalam 7 hari terakhir.

ONE ditolak beberapa kali pada ambang batas tersebut dan sejak saat ini turun kembali.

Kemungkinan koin ini akan kembali menguji ulang zona tersebut minggu ini dan menembusnya dalam prosesnya.

Sumber Data: Tradingview

Harmony (ONE) – Bagaimana cara ONE mencapai $0,27?

Tidak ada keraguan bahwa pasar kripto sekarang berubah menjadi bullish. Setelah periode yang sangat sulit di awal tahun, tampaknya sebagian besar koin telah berhasil pulih, dan satu-satunya hal yang akan terjadi adalah kenaikan. Namun, meskipun Harmony telah meningkat pesat, koin ini telah memantul dengan kuat di SMA 200-hari pada harga $0,18.

Akibatnya, ONE tampaknya telah kehilangan sedikit lintasan ke atas. Namun, melihat pergerakan harga hari ini, ONE akan berkonsolidasi di $0,16. Kemungkinan besar ONE akhirnya akan menembus $0,18 di minggu depan.

Setelah ini terjadi, bull akan memegang kendali penuh dan kemungkinan akan membawa koin ini menuju $0,27 sebelum turun kembali. Ini merupakan kenaikan hampir 70% dari harga saat ini.

Mengapa Anda harus mempertimbangkan Harmony (ONE)?

Bahkan dengan kenaikan baru-baru ini, ONE masih tetap hampir mencapai 60% dari harga tertinggi sepanjang masa di $0,38. Namun momentum bullish yang kita lihat di pasar saat ini membuat koin ini layak dibeli baik untuk permainan jangka pendek maupun jangka panjang.

Kuncinya adalah melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan ONE untuk melewati $0,18. Setelah ini terjadi, maka tren kenaikan yang menentukan dan akan memberikan keuntungan dua digit diperkirakan akan terjadi dengan mudah dalam waktu dekat.