ICON Reli pasca Pemilu Korea: Di Sini Tempat Membeli ICX

Dengan pengakuannya sendiri, ekosistem ICON dari Korea Selatan telah berbuat lebih banyak untuk mendidik pemerintah tentang kripto daripada siapa pun. Hari ini, kandidat presiden Yoon Suk-yeol, orang yang ingin menderegulasi industri kripto di Korea Selatan, telah memenangkan pemilihan.

Token ICX, yang ia dukung, melonjak sebagai hasilnya. ICX masuk ke deretan 100 teratas dan telah naik 35% dalam 24 jam terakhir, mendekati titik yang hampir setara dengan satu dolar. Jika Anda tertarik dengan fitur uniknya dan ingin mempelajari bagaimana dan di mana membeli ICX, panduan ini cocok untuk Anda.

Token ICON Network adalah bagian dari blockchain lapisan satu dengan misi untuk membangun jaringan blockchain yang memiliki kemampuan interoperabilitas untuk menjembatani komunitas online otonom dan perusahaan dunia nyata.

ICON Network berfokus pada pemberian utilitas dunia nyata dengan meningkatkan hiper-konektivitas melalui promosi pertukaran nilai tanpa gesekan.

Dengan memverifikasi transaksi pada buku besar yang terdesentralisasi, ICON dapat meminimalkan jumlah perantara dan menghapus batas-batas interaksi lintas batas.

Secara khusus, perusahaan berfokus pada kasus penggunaan identitas terdesentralisasi, penerbitan sertifikat digital, pembayaran blockchain, keuangan terdesentralisasi, NFT, dan kasus penggunaan tambahan: e-government, pemilihan, oracle terdesentralisasi, dan e-health.

Cryptonewsz bullish pada token ICX, memprediksi pertumbuhan setidaknya $4,52 pada tahun 2024. Namun, GOV Capital tidak setuju. Mereka memperkirakan token ICX akan tetap pada harga saat ini selama tahun depan.

