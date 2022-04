Inggris mengambil langkah ini dan sejumlah langkah lainnya karena tampaknya mereka akan memposisikan dirinya sebagai pusat global untuk inovasi teknologi aset kripto, Sekretaris Ekonomi untuk Departemen Keuangan mengatakan pada Pekan Fintech Inggris 2022.

Inggris akan membawa stablecoin ke dalam kerangka peraturannya terkait pembayaran elektronik, sehingga membuka adopsi lebih lanjut untuk aset di seluruh negeri.

Rencana tersebut terungkap pada hari Senin, yang disorot oleh pejabat pemerintah selama acara InnFin Global Finance Summit di London.

Menurut Sekretaris Ekonomi untuk Departemen Keuangan John Glen, pemerintah sedang mencari langkah-langkah yang tepat dan dapat ditindaklanjuti yang harus menempatkan Inggris di garis depan inovasi kripto.

Pemerintah ingin melihat negara itu menjadi “pusat global” untuk teknologi dan investasi kripto, kata Glen.

Dan salah satu langkahnya melibatkan penyesuaian pedoman peraturan negara secara bertahap sehingga stablecoin menjadi pilihan pembayaran yang sah bagi konsumen. Langkah-langkah ini juga akan disesuaikan untuk mendukung penerbit stablecoin dan penyedia layanan.

This places the UK financial services sector at the forefront of technology, creating conditions for stablecoin issuers and service providers to operate and invest. pic.twitter.com/14SsIGW5bf

Economic Secretary @JohnGlenUK announced today that stablecoins will be brought into UK payments regulation.

Rekomendasi Kementerian Keuangan juga mencakup realisasi bahwa pertumbuhan di dalam dunia aset digital dapat memberikan dorongan besar bagi pilihan konsumen. Dengan demikian, pemerintah Inggris sedang mengincar pendekatan peraturan baru yang dapat mendukung tidak hanya sektor stablecoin, tetapi juga sektor lain dalam pasar aset digital yang lebih luas.

“ Jika teknologi kripto akan menjadi bagian besar dari masa depan, maka kami, Inggris, ingin masuk ,” kata Glen di UK Fintech Week 2022.

Rencana untuk membawa stablecoin ke dalam lingkungan peraturan Inggris telah muncul sejak tahun lalu. Namun, ada langkah baru untuk keseluruhan ide tersebut.

Pada hari Senin, HM Treasury (Kementerian Ekonomi dan Keuangan Inggris) mengumumkan bahwa Menteri Keuangan Rishi Sunak telah meminta Royal Mint untuk membuat NFT dan menerbitkannya pada musim panas.

Chancellor @RishiSunak has asked @RoyalMintUK to create an NFT to be issued by the summer.

This decision shows the the forward-looking approach we are determined to take towards cryptoassets in the UK. pic.twitter.com/cd0tiailBK

— HM Treasury (@hmtreasury) April 4, 2022