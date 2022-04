Harga Dogecoin telah naik lebih dari 36% selama tiga minggu terakhir. Pada 13 Maret, DOGE diperdagangkan pada $0,1116 dibandingkan dengan harga hari ini $0,1525.

Tren bullish terus berlanjut hingga minggu ini. Koin meme ini memulai minggu dengan lonjakan 2% pada dini hari Senin pagi sebelum sedikit turun di sisa hari tersebut. Hari ini, Selasa, harganya telah mencatat kenaikan 5,67% pada saat penulisan.

Pada artikel ini, kita akan fokus pada alasan mengapa harga Dogecoin naik.

Dogecoin telah menjadi pusat perhatian karena berbagai alasan. Namun, satu di antara mereka merupakan alasan yang menonjol dan itu ada hubungannya dengan SpaceX serta pendiri Tesla, Elon Musk. Musk telah menjadi juara utama untuk koin meme dan salah satu perusahaannya, Tesla, sekarang menerima $DOGE sebagai pembayaran untuk barang dagangannya.

Kemarin, Senin, 4 April 2022, Elon Musk membeli 73.486.938 saham Twitter senilai sekitar $3 miliar menjadikannya pemegang saham Twitter terbesar.

Sebelumnya, Musk telah mengkritik Twitter karena masalah transparansi dan kebebasan berbicara.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022