Inilah Mengapa Harga AAVE Telah Reli Selama 3 Hari Terakhir

Harga token bawaan dari platform pinjaman kripto terkemuka, Aave, telah naik dengan stabil selama tiga hari terakhir.

Kemarin, token tersebut melonjak lebih dari 5% dan mencapai level tertinggi $198,02 sebelum turun kembali ke harga saat ini di $185,70. Koin tersebut hari ini masih hijau meskipun dengan kenaikan 1,02% selama 24 jam terakhir.

Artikel ini menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi pada kenaikan harga AAVE saat ini.

Sebelum kita mempelajari tren kenaikan saat ini, penting untuk terlebih dahulu menjelaskan apa itu Aave bagi siapa pun yang pertama kali mendegarnya.

Singkatnya, Aave adalah protokol DeFi yang memungkinkan orang untuk meminjam dan meminjamkan dalam mata uang kripto. Token bawaannya disebut AAVE.

Sekarang mari kita lihat faktor yang berkontribusi pada kenaikan harga AAVE saat ini.

Token AAVE tampaknya mengikuti pengumuman oleh pimpinan DeFi Aave Labs melalui tweet yang mengatakan bahwa penambangan likuiditas AAVE versi 3 (AAVE V3) akan dijalankan di blockchain Avalanche, yang berarti pengguna Avalanche sekarang dapat memperoleh hadiah dengan menyediakan likuiditas ke protokol DeFi di blockchain Avalanche.

🚨 @AaveAave v3 Liquidity Mining on Avalanche is now LIVE! Migrate assets over from Aave v2.

Please note that only native $USDC & $USDT are listed on Aave v3.

Swap from $USDC.e & $USDT.e to native forms to deposit.

— Luigi D'Onorio DeMeo🔺 (@luigidemeo) April 19, 2022