Inilah Mengapa Harga Solana Reli Seminggu Terakhir

Token Solana (SOL) turun pada sebagian besar bulan Januari karena jaringannya menghadapi masalah kemacetan jaringan utama. Namun, setelah mengatasi masalah kemacetan terakhir, harga SOL telah naik dalam enam hari terakhir.

SOL hari ini diperdagangkan di sekitar $108,86 naik 3,26% setelah mencatatkan kenaikan 14,68% kemarin.

Kisaran harga pada perdagangan hari ini berada di harga tertinggi $112,98 dan terendah $104,50.

Selain tidak ada lagi masalah kemacetan, apa yang sebenarnya membuat koin SOL naik secepat itu? Mari kita lihat hype-nya.

Sebelum menyelidiki apa yang ada di balik tren bullish Solana saat ini, penting untuk diingat bahwa Solana adalah proyek sumber terbuka terdesentralisasi yang terutama menggunakan teknologi blockchain untuk memberikan solusi bagi keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Reli harga Solana saat ini sangat dikaitkan dengan terdaftarnya dua token proyek berbasis Solana dengan kapitalisasi rendah baru-baru ini di Coinbase, pertukaran kripto terkemuka yang berbasis di AS.

Menurut laporan sebelumnya oleh CoinDesk, Coinbase telah mulai menerima transfer masuk untuk dua token ekosistem Solana, Orca (ORCA) dan Bonfida (FIDA).

Laporan Coindesk dikonfirmasi setelah Coinbase membuat pernyataan melalui posting Twitter kemarin.

Inbound transfers for Bonfida (FIDA) and Orca (ORCA) are now available on @Coinbase and @CoinbaseExch in the regions where trading is supported. Trading is not enabled at this time. Trading will begin on or after 9AM PT on Tuesday, February 1, if liquidity conditions are met. pic.twitter.com/0dtwx0CcgD

— Coinbase Assets (@CoinbaseAssets) January 31, 2022