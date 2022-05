Pasar mata uang kripto akan mengakhiri minggu dengan catatan positif setelah naik lebih dari 2% nilainya dalam 24 jam terakhir.

Pasar kripto yang lebih luas telah naik lebih dari 2% dalam 24 jam terakhir. Pada waktu pers, total kapitalisasi pasar mata uang kripto berada di atas $ 1,26 triliun.

Bitcoin kembali diperdagangkan di atas $30rb setelah menghabiskan sebagian besar minggu ini di bawah ambang batas tersebut. Ether, mata uang kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, diperdagangkan seharga $2.000 lagi setelah naik lebih dari 2% selama beberapa jam terakhir.

KNC, token bawaan dari Kyber Network Crystal, adalah koin dengan kinerja terbaik di antara 100 mata uang kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Selama 24 jam terakhir, KNC telah naik lebih dari 24%.

Katalis utama di balik reli yang sedang berlangsung ini adalah peluncuran kampanye referal KyberSwap. Tim Kyber Network mengumumkan melalui Twitter pada hari Jumat bahwa mereka akan memberikan token KNC senilai $2.000 kepada pemenang yang beruntung.

Tim mengatakan sepuluh pemenang yang beruntung secara acak masing-masing akan mendapatkan hadiah KNC senilai $200.

✍️Introducing #KyberSwap’s Referral Campaign! $2000 in $KNC Rewards Up for Grabs When You Share! 🤝

🍀🥳10 random lucky winners walking away with $200 in $KNC rewards!

⏰Campaign is from 20 May to 26 May so hurry! 🏃‍♂️💨

🧐Learn how you can participate: https://t.co/HrsA5tIjNN

— Kyber Network (@KyberNetwork) May 20, 2022