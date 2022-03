Jembatan Ronin Axie Infinity dan Katana DEX Diretas

Menurut tweet yang diposting di akun Twitter resmi Ronin Network, jembatan Ronin telah dieksploitasi dengan 173.600 ETH dan 25,5 juta koin USDC senilai sekitar $612 juta telah dicuri.

Setelah peretasan tersebut, jembatan Ronin dan Katana DEX telah dihentikan operasinya.

Namun, dalam sebuah pembahasan di Twitter berkaitan dengan eksploitasi tersebut, Ronin mengatakan bahwa timnya bekerja dengan “pejabat penegak hukum, kriptografer forensik, dan investor kami untuk memastikan bahwa semua dana dipulihkan atau diganti.” Dikatakan juga bahwa “semua AXS, RON, dan SLP di Ronin aman.”

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

— Ronin (@Ronin_Network) March 29, 2022