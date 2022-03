Pemilik Restoran Tahinis Aly Hamam berbagi 'rahasia' dengan politisi Kanada selama sesi Konsultasi Pra-Anggaran Komite Tetap Keuangan.

Politisi Kanada dan kandidat pemimpin Konservatif Pierre Poilievre baru saja membayar makan siangnya di Restoran Tahinis menggunakan Bitcoin (BTC).

Berita tersebut menyusul tweet sebelumnya dari sang politisi tentang rencananya untuk membeli shawarma dengan BTC bahkan ketika dia bertemu dengan pemilik bisnis yang mengakali pemerintah untuk mengalahkan inflasi.

Poilievre, yang ingin menjadi Perdana Menteri Kanada berikutnya, dapat membantu bisnis Kanada melakukan hal tersebut. Dan dia mengatakan hal itu dalam tweet yang dibuat pada hari Senin, yang juga sejalan dengan rencana besarnya yang lain – untuk mengembalikan 'kebebasan' orang-orang dan menjadikan Kanada sebagai "ibu kota blockchain" dunia.

