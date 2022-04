Harga live ION hari ini adalah $5,080. ION mengarah ke atas dengan mantap dengan kenaikan 0,17% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasar mata uang kripto yang sepenuhnya terdilusi ini adalah $100,2 miliar pada saat penulisan.

Simak artikel singkat ini untuk semua detail tentang ION: apa itu ION, apakah itu layak untuk dijadikan investasi, dan tempat terbaik untuk membeli ION sekarang.

Karena ION adalah aset baru, belum terdaftar di bursa utama. Anda masih dapat membeli ION menggunakan DEX (pertukaran terdesentralisasi), yang berarti ada beberapa langkah tambahan. Untuk membeli ION sekarang, ikuti langkah-langkah berikut:

Kami menyarankan eToro karena merupakan salah satu platform trading multi-aset terkemuka di dunia, exchange dan dompet all-in-one dengan beberapa biaya terendah di industri. Platform juga ramah-pemula, dan memiliki lebih banyak metode pembayaran bagi pengguna dibandingkan layanan lain.

Anda harus membuat dompet, mengambil alamat, dan mengirim koin ke sana.

Buka Uniswap, dan 'hubungkan' dompet Anda ke sana

Karena Anda telah terhubung, Anda dapat menukar 100-an koin termasuk ION.

ION adalah salah satu blockchain terkemuka di dunia. ION unik karena menjadi blockchain yang diamankan oleh PoS dan PoW Hybrid. ATP (Atomic Token Protocol) dibangun dan dirancang oleh tim inti ION dan sepenuhnya dioptimalkan untuk berjalan di rantai ION.

Dengan ATP, bisnis dapat dengan mudah membuat dan menjangkau sistem tiket berlapis yang dapat digunakan kembali.

Gamegrid dikombinasikan dengan kerangka Jinx memungkinkan setiap game untuk diintegrasikan atau dibangun menggunakan teknologi ION. ION dibuat untuk menawarkan kecepatan dan kekekalan.

Tidak ada yang lebih baik dari melakukan penelitian Anda sendiri. Setiap keputusan investasi yang Anda buat harus didasarkan pada keahlian pasar Anda, sikap Anda terhadap risiko, dan fitur serta penyebaran portofolio Anda. Juga, pertimbangkan bagaimana perasaan Anda ketika kehilangan uang.

Digital Cin sangat bullish pada harga ION. Mereka membuat prediksi berikut, dari harga minimum hingga maksimum:

📢2021 #newlistings on https://t.co/0y5SOcJSp1 $OSMO @osmosiszone will be listed on #HOTBIT

Users can now start depositing OSMO (https://t.co/aFuGKSaxKV) in preparation for trading✅$OSMO/USDT trading pair will be opened at 08:00 AM (UTC)🥰 pic.twitter.com/4KBjy4e2Hv

— Hotbit (@Hotbit_news) October 22, 2021